Kanye West: 'Kim Kardashian vẫn là vợ tôi'

Kanye West cho rằng truyền thông không muốn anh hàn gắn với Kim Kardashian. Nam rapper nói anh vẫn là chồng của người đẹp 41 tuổi.

Ngày 5/11, CNN đưa tin trong podcast Drink Champs, Kanye West khẳng định: "Saturday Night Live đã khiến vợ tôi nói 'tôi ly hôn anh ấy' trên truyền hình. Nhưng thậm chí tôi còn chưa thấy tờ đơn ly hôn nào".

Nam rapper còn nhấn mạnh: "Chúng tôi không ly hôn. Chuyện đó không phải để mang ra làm trò đùa". Bên cạnh đó, West nói các con luôn mong có ba mẹ ở bên và anh cũng mong gắn bó với Kardashian.

West cho rằng giới truyền thông không muốn anh và Kardashian làm lành. Điều mà họ muốn là lễ cưới của cô với người mới, một tập mới cho Keeping Up with the Kardashians hoặc thậm chí là sản xuất show truyền hình thực tế mới.

Kim Kardashian mặc váy cưới trong đêm nhạc của Kanye West hồi tháng 8. Ảnh: TMZ.

West liên tục phủ nhận nhưng theo Hollywood Life và giới thạo tin, Kim Kardashian thực tế đã nộp đơn ly hôn lên tòa án Los Angeles hồi tháng 2. Cả hai đã thỏa thuận quyền nuôi con, phân chia tài sản trong hòa bình. Nhưng đến nay, thủ tục ly hôn vẫn chưa được hoàn tất.

Thời gian qua, paparazzi bắt gặp West và vợ cũ liên tục đi cạnh nhau, Kardashian cũng đăng ảnh và chúc mừng chồng ra album mới. Thậm chí, trong showcase nghe trước album Donda của West ở Soldier Field hồi tháng 8, Kardashian đã mặc váy cưới đến trước mặt chồng cũ.

Trong diễn biến khác, nguồn tin People tiết lộ Kim Kardashian và diễn viên Pete Davidson có những động thái cho thấy mối quan hệ mập mờ. Họ được phát hiện đi chơi riêng với nhau trong đêm Halloween, sau đó cùng ăn tối ở New York.