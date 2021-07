Kanye West khóc khi hát về hôn nhân đổ vỡ

Rapper Kanye West đã không kìm được cảm xúc khi giai điệu bài hát gợi nhắc hôn nhân đổ vỡ với Kim Kardashian vang lên.

Kanye West đội mũ trùm kín mặt trong đêm nhạc Tối 22/7, Kanye West tổ chức đêm nhạc quảng bá album mới "Donda" tại Atlanta. Sản phẩm âm nhạc của nam rapper có nhiều ca khúc viết về nỗi đau gia đình tan vỡ.

E! đưa tin người hâm mộ đã được thưởng thức album mới nhất của rapper Kayne West, nhan đề Donda, thông qua sự kiện tiệc nghe nhạc phát trực tuyến từ sân vận động Mercedes-Benz, Atlanta, Mỹ hôm 22/7. Album được lên kế hoạch phát hành chính thức từ đêm 23/7.

Trong sự kiện, Kanye West đã giới thiệu một bài hát với ca từ ám chỉ cuộc hôn nhân đổ vỡ với Kim Kardashian. Tại thời điểm được phát trong chương trình, nhan đề ca khúc vẫn chưa được tiết lộ. Ca từ bài hát có đoạn “She’s screaming at me “Honey, why could you leave?’” (Cô ấy hét lên với tôi, ‘Tại sao anh lại ra đi?’) và lặp đi lặp lại điệp khúc: “I’m losing my family” (Tôi đang mất đi gia đình mình).

Kanye West khóc trên sân khấu sự kiện.

Giữa lúc bài hát được phát, Kanye West đã có một khoảnh khắc quỳ sụp xuống trên sân khấu và khóc, theo New York Post.

Bài hát cũng có một đoạn ghi âm giọng người mẹ quá cố của rapper, bà Donda West. Mẹ Kanye West đã qua đời năm 2007, hưởng thọ 58 tuổi. Phần ghi âm có đoạn “Dù có ra sao đi nữa, con không bao giờ được bỏ rơi gia đình mình”.

Kim và các con đã bay tới Atlanta và tham gia sự kiện tiệc nghe nhạc do chồng cũ tổ chức. Hình ảnh mẹ con cô trong sự kiện đã được ghi lại trong một số video trên mạng xã hội. Khloe Kardashian cũng tham dự sự kiện này và chia sẻ hình ảnh trên Instagram story.

Hình ảnh Kim Kardashian và con gái trên khán đài sự kiện.

Một nguồn tin chia sẻ với E! hôm 23/7 rằng mối quan hệ giữa Kanye West và Kim Kardashian đã cởi mở hơn rất nhiều so với thời điểm 6 tháng trước. Chính vì thế nam rapper đã dành một ca khúc trong album mới để nói về vụ ly hôn giữa họ.

“Kanye đã viết một ca khúc về Kim và cuộc hôn nhân của họ. Kim cũng đưa nhận xét về ca khúc. Anh ấy tôn trọng vợ cũ và để cô là người nghe đầu tiên. Kanye không muốn giấu Kim điều gì”, người này nói.

Kanye West và Kim Kardashian đã nộp đơn ly dị hồi tháng hai sau 6 năm chung sống. Họ có bốn con chung gồm North West 8 tuổi, Saint West 5 tuổi, Chicago West 2 tuổi và Psalm West 2 tuổi.