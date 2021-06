Kanye West hủy theo dõi Kim Kardashian

Nam rapper chấm dứt với vợ cũ để toàn tâm toàn ý cho quan hệ mới cùng Irina Shayk.

Theo tạp chí Elle, Kanye West được phát hiện đã nhấn nút hủy theo dõi Kim Kardashian và cả nhà vợ cũ, gồm bà Kris, Kourtney, Khloé, Kendall và Kylie. Travis Scott - bạn trai Kylie Jenner, vẫn còn được rapper 44 tuổi theo dõi.

Hiện vẫn chưa rõ động thái của West diễn ra khi nào, nhưng sau khi tập cuối cùng của Keeping Up With the Kardashians phát sóng hôm 11/6, dân mạng đã phát hiện ra điều này.

Nam rapper được cho là rất ghét show truyền hình thực tế của nhà Kim Kardashian. West từng tức giận vì gia đình vợ cũ thường xuyên dùng chuyện ly hôn của anh làm chiêu trò câu khách.

Chồng cũ nhấn hủy theo dõi Kim Kardashian trên Twitter. Ảnh: DMC News.

Trong tập cuối cùng của Keeping Up With the Kardashians, Kardashian cho biết cô có tất cả nhưng cô đơn khi sống cùng West. Bà mẹ 4 con ra sức níu giữ hạnh phúc gia đình nhưng anh lại ngày càng xa cách.

Tâm sự với mẹ ruột, Kardashian bộc bạch rằng cô thất vọng khi chồng để mẹ con cô sống ở biệt thự Los Angeles, sau đó chuyển đến Wyoming.

"Trước đây con không nghĩ mình cô đơn. Con tưởng rằng mình sẽ ổn khi sống cùng các con, mặc cho anh ấy đi hết nơi này đến nơi khác. Khi bước sang tuổi 40, con nhận ra mình không thể chấp nhận người chồng như vậy", Kardashian nói.

Kanye West đang hẹn hò Irina Shayk, chấm dứt hoàn toàn với Kim Kardashian.

Theo E! News, vào dịp sinh nhật nam rapper hôm 8/6, Kardashian đã gửi lời chúc mừng và chia sẻ rằng "em vẫn yêu anh trọn đời".

Kardashian vẫn thể hiện tình cảm với chồng cũ nhưng West được cho là không quan tâm chuyện đó. Bởi anh đang say đắm trong hạnh phúc với siêu mẫu Irina Shayk.

Ông chủ hãng giày Yeezy và chân dài nội y đi nghỉ cùng nhau từ ngày 6 đến 9/6 ở Provence, Pháp. Nam rapper đã bao toàn bộ khách sạn rộng 600 mẫu Anh để tạo không gian riêng tư cho cả hai.

Trở về Mỹ sau chuyến đi, cặp sao né tránh ống kính phóng viên. Nguồn Us Weekly cho biết West - Shayk hẹn hò đã vài tháng, và Kardashian cũng biết chuyện này.