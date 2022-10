Kanye West hôn môi người mẫu 24 tuổi

Mối quan hệ giữa Kanye West và Juliana Nalú nảy nở trong thời gian gần đây. Họ không ngại thể hiện tình cảm nơi công cộng.

Ngày 20/10, paparazzi của Page Six chụp được ảnh Kanye West khóa môi người mẫu Juliana Nalú bên ngoài studio ở Los Angeles (Mỹ). Khoảnh khắc này có nhiều người chứng kiến.

Theo Page Six, hành động ôm, khoác vai, hôn nhau chứng tỏ cặp sao đang hẹn hò. Trước đó, giới thạo tin tiết lộ rapper tỷ phú đưa chân dài 24 tuổi đi xem phim Triangle of Sadness, di chuyển chung trong chiếc SUV sang trọng. Song, thời điểm đó họ im lặng trước tin yêu nhau.

Kanye West và Juliana Nalú hôn nhau trong bãi đậu xe trước một studio. Ảnh: Page Six.

"Kanye West muốn nhấn chìm những bài đăng tiêu cực về người Do Thái bằng nội dung khác, và mối tình với bạn gái mới chính là nỗ lực của rapper trong việc khiến mọi người quên đi chuyện không hay về anh", nguồn tin nói.

Theo thông tin TMZ cung cấp, Juliana Nalú 24 tuổi, quê ở Rio de Janeiro (Brazil) nhưng hiện chuyển đến sống tại thành phố Los Angeles. Cô từng ký hợp đồng với nhiều công ty người mẫu, bao gồm Mix Models, MGM Models và Elite Model Management. Gần đây, Nalú tham gia Milan Fashion Week với vai trò người mẫu cho thương hiệu 6PM.

Người mẫu có vẻ ngoài gợi cảm đã gặp West cách nay không lâu. Trên mạng xã hội, Nalú ám chỉ mối quan hệ với ngôi sao 45 tuổi khi nhắc đến hai ca khúc nổi tiếng của anh là I Wonder và Devil in a New Dress.

Bạn gái của Kanye West theo đuổi phong cách gợi cảm, cá tính. Ảnh: @juliananalu.

Trong lúc West say đắm bên Nalú, báo Hollywood đưa tin rapper tỷ phú đã thuê luật sư mới để tiến tới hoàn tất ly hôn với Kim Kardashian.

Anh đã giao nộp bản giải trình tài chính cho tòa án. Đây là biên bản thường được đệ trình khi một vụ ly hôn chuẩn bị đi tới hồi kết, với mục đích cung cấp bằng chứng, dữ kiện liên quan tới tài sản của mỗi bên. Ngoài ra, nam rapper cũng gửi toàn bộ hồ sơ thông tin tài chính của mình cho vợ cũ.