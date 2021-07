Kanye West hỗ trợ việc kinh doanh của Kim Kardashian sau ly hôn

Sau khi chia tay, Kim Kardashian khởi đầu mới bằng cách cải tổ công việc kinh doanh mỹ phẩm của mình.

Kim Kardashian cho biết sẽ đổi tên thương hiệu làm đẹp KKW Beauty.

Thông báo này khiến người hâm mộ suy đoán rằng Kim Kardashian sẽ loại bỏ chữ "W" khỏi tên KKW Beauty.

Kanye West giúp Kim Kardashian thay đổi thương hiệu làm đẹp. Ảnh: Glamour.

Nguồn tin của Page Six chia sẻ rằng ly hôn không phải là lý do của việc đổi thương hiệu.

Đặc biệt, người giúp Kim Kardashian đổi tên thương hiệu là chồng cũ Kanye West.

Ngoài ra, chồng cũ cũng giúp Kim nghĩ ra tên mới. Kim sẽ không thay đổi tên pháp lý và giữ nguyên chữ W (West), nguồn tin nói.

Nguồn tin này từ chối tiết lộ tên mới của KKW Beauty.

Kanye West cũng giúp vợ cũ trong việc thiết kế bao bì và bộ nhận dạng mới của thương hiệu.

Rebrand (thay đổi thương hiệu) là chiến lược tiếp thị của doanh nghiệp. Việc này xảy ra khi họ muốn thay đổi tên, hình ảnh của thương hiệu để tạo sự mới mẻ, khác biệt trong tâm trí người tiêu dùng, nhà đầu tư...

Ngôi sao Keeping Up With the Kardashians cũng hỗ trợ Kanye West trong lĩnh vực thời trang.

Hậu chia tay, Kim Kardashian nhiều lần được nhìn thấy diện các mẫu giày của Yeezy. Cô cũng không ngần ngại chia sẻ hình ảnh đi giày, dép của Kanye West.

Cuối tháng trước, cô được bắt gặp tại một trạm xăng ở Los Angeles (Mỹ) trong bộ váy ôm sát cơ thể của Dior.

Điều gây chú ý ở bộ đồ là chiếc áo khoác cam trị giá 1.500 USD . Đây là thiết kế thuộc bộ sưu tập Yeezy Season 3, ra mắt vào năm 2016.

Sau chia tay, Kim Kardashian vẫn diện đồ do chồng cũ thiết kế. Ảnh: TheHapaBlonde, Kim Kardashian West.