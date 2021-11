Kanye West có thực sự hẹn hò người mẫu 22 tuổi

Người mẫu trẻ đang vướng tin hẹn hò Kanye West từng làm việc với Victoria's Secret. Họ gây chú ý vì Vinetria kém nam rapper 22 tuổi.

Theo SCMP, giữa lúc Kim Kardashian vướng tin hẹn hò Pete Davidson, Kanye West lên tiếng tuyên bố anh và ngôi sao truyền hình thực tế chưa chính thức chia tay, vẫn còn là vợ chồng.

Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau phát ngôn "chúng tôi thậm chí chưa ly hôn, tất cả chỉ là truyền thông thổi phồng", rapper tỷ phú được ghi lại hình ảnh đi xem bóng rổ cùng nữ người mẫu Vinetria tại Donda Academy, Minneapolis, tiểu bang Minnesota, Mỹ.

Điều này làm dấy lên thông tin Kanye West hẹn hò người mẫu kém 22 tuổi. Sau khi truyền thông đưa tin, cả Kanye West và Vinetria đều giữ im lặng.

Người mẫu vướng tin yêu Kanye West theo đuổi phong cách gợi cảm. Ảnh: @vinetrria.

Tình trường phức tạp của Kanye West sau khi ly hôn

Ngày 15/11, Kanye West tiếp tục nói về vợ cũ Kim Kardashian giữa lúc cặp sao đang giải quyết thủ tục ly hôn.

Trong podcast Drink Champs số mới nhất, Kanye West vẫn gọi Kim Kardashian là vợ. Anh cho rằng đôi bên chưa hoàn tất thủ tục ly hôn, dù đơn được Kim nộp lên tòa từ tháng 4. "Đến hiện tại, tôi vẫn chưa hoàn tất giấy tờ. Tôi đang cố cứu vãn cuộc hôn nhân và hàn gắn gia đình", nam rapper nói.

Giọng ca Praise God khẳng định Kim vẫn là vợ của mình. "Các con tôi muốn bố mẹ ở bên nhau. Bản thân tôi cũng muốn vậy. Các bạn thấy đấy, chương trình Saturday Night Live đã ép vợ tôi nói 'Tôi đã ly hôn' trên sóng truyền hình", nam ca sĩ nói.

Rapper tỷ phú đồng thời khẳng định anh chưa nhìn thấy bất kỳ loại giấy tờ nào. Kanye West không cho rằng việc ly hôn là trò đùa.

Sau khi Kim Kardashian đệ đơn ly hôn, Kanye West vướng tin hẹn hò Irina Shayk. Ảnh: Getty, Mega.

Theo Buzz Feed, tại các buổi xem trước album Donda, Kanye West ám chỉ anh có cuộc hôn nhân thất bại với Kim. Rapper thậm chí quỳ trên sân khấu và khóc khi hát đến đoạn "Tôi đánh mất gia đình mình".

Sau đó ít lâu, cặp sao được phát hiện gặp nhau ở Malibu, Mỹ. Paparazzi của BackGrid ghi lại hình ảnh Kanye West và Kim Kardashian ăn trưa riêng, không có mặt các con.

Ít ngày sau truyền thông đưa tin Kim Kardashian quay lại với Kanye West, một người bạn của rapper tỷ phú nói rằng anh đã chia tay siêu mẫu Irina Shayk, People đưa tin ngày 21/8.

Thông tin siêu mẫu Nga và Kanye West bắt đầu mối quan hệ được US Weekly đưa tin từ đầu tháng 6, sau khi họ cùng du lịch ở Provence, Pháp.

Theo New York Post, sau khi được truyền thông đưa tin hẹn hò, Irina Shayk tỏ ra dè chừng và không muốn mọi thứ đi quá nhanh. Nữ người mẫu từ chối sang Pháp dự tuần lễ thời trang cùng Kanye West vì không muốn bị để ý.

Như vậy, sau hơn nửa năm từ lúc Kim Kardashian đệ đơn ly hôn, đời tư Kanye West khá ồn ào. Sau thông tin yêu và chia tay siêu mẫu nổi tiếng, rapper 44 tuổi tiếp tục bị truyền thông đưa tin có người yêu mới sau khi đi xem bóng rổ với người mẫu trẻ kém 22 tuổi.

Người mẫu 22 tuổi là ai?

Theo HITC, nữ người mẫu vướng tin có mối quan hệ tình cảm với Kanye West sinh năm 1999 tại California, Mỹ. Cô có mẹ là người Hàn Quốc gốc Phi và cha là người Mỹ gốc Phi.

Giống với những người yêu cũ của rapper tỷ phú, Vinetria là người mẫu chuyên nghiệp và có vẻ ngoài nóng bỏng, theo SCMP. Cô gái 22 tuổi thuộc công ty Public Image Management. Năm 2020, cô tham gia chiến dịch quảng cáo cho bộ sưu tập mới của Victoria's Secret.

Vinetria là người mẫu chuyên nghiệp hoạt động tại Mỹ. Ảnh: @vsactu.

Trang cá nhân của Vinetria có hơn 400.000 người theo dõi. Lượng follow ngày càng tăng sau bức ảnh cô đi xem bóng rổ cùng Kanye West được chú ý. Hiện tại, người mẫu 22 tuổi xóa phần lớn ảnh trên trang cá nhân sau khi bị truyền thông đưa tin, theo SCMP.

Theo Page Six, người mẫu gốc Phi từng lên án mặt trái mạng xã hội và những bình luận tiêu cực. "Nó là căn bệnh cần xóa bỏ. Người dùng Instagram nên ngừng việc so sánh cuộc sống của chính mình với người khác. Đó chỉ là một phần của họ", cô viết trên trang cá nhân.

Theo SCMP, Vinetria có tình yêu với các thể loại nhạc như pop, rap và reggae. Cô đăng bức ảnh của huyền thoại Bob Marley để bày tỏ tình cảm với ca sĩ quá cố.

Ngoài ra, cô từng đăng dòng trạng thái ẩn ý: "Tôi bị ám ảnh theo cách các bạn không thể tin được", kèm với liên kết dẫn đến ca khúc Obsessed With You của Central Cee, theo Page Six.

Lượng người theo dõi Vinetria tăng sau khi truyền thông đưa tin cô đi xem bóng rổ cùng Kanye West. Ảnh: @vsactu.

Ngoài âm nhạc, người mẫu trẻ có cùng đam mê bóng rổ giống Kanye West, theo US Weekly. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên đăng ảnh cầu thủ NBA như John Wall và Kobe Bryant, clip tự chơi bóng rổ.

Theo SCMP, Vinetria còn là người hâm mộ cuồng nhiệt của triều đại truyền hình thực tế nhà Kardashian. Ngày Kourtney Kardashian và Travis Barker đính hôn, cô viết: "Tôi rất hạnh phúc cho chị ấy".