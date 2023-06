Kanye West chi 20.000 USD/tháng thuê penthouse

Theo Page Six, vợ chồng Kanye West được cho là đang trả 20.000 USD một tháng cho một căn hộ gồm 2 phòng ngủ và 2 phòng tắm ở Hollywood. Nơi cặp đôi đang sinh sống còn bao gồm các tiện ích như bể bơi nước nóng, rạp chiếu phim, quán cà phê trên sân thượng, quầy bar hay dịch vụ trợ giúp hoạt động 24 giờ mỗi ngày.

Nguồn tin thân cận tiết lộ với US Sun căn hộ mang đậm phong cách Kanye West có vị trí độc đáo và kiến trúc sư cũng phải ngưỡng mộ. Trong khi đó, dinh thự trị giá 57 triệu USD bên bờ biển Malibu của rapper Good Life tiếp tục bị bỏ hoang sau khi ngừng xây dựng từ tháng 11/2022.

Tháng 4, Kanye West bị 2 cựu giáo viên là Cecilia Hailey và Chekarey Byers đâm đơn kiện vì tội phân biệt chủng tộc, vi phạm hợp đồng lao động tại Học viện Donda. Trước đó, rapper sinh năm 1977 đánh mất vị trí tỷ phú cũng như bị hàng loạt nhãn hàng quay lưng vì phát ngôn "bài Do Thái".

Theo US Sun, mọi thông tin về Kanye West vẫn được giới truyền thông săn đón, song anh chỉ tập trung vào công việc thay vì gây ra những tranh cãi không đáng có.

Đầu năm nay, Kanye West khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi kết hôn với kiến ​​trúc Bianca Censori trong một buổi lễ riêng tư. Nữ kiến trúc sư đã làm việc tại hãng thời trang Yeezy cùng West kể từ năm 2020.

Theo chia sẻ từ người trong cuộc, Kanye West và Bianca Censori đang có cuộc hôn nhân hạnh phúc. Cả hai liên tục được bắt gặp xuất hiện cùng nhau. Bên cạnh đó, Bianca Censori dành thời gian gắn bó với những đứa con của West.

