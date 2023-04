Kanye West bị kiện

Page Six đưa tin Kanye West cùng ban giám đốc tại Học viện Donda bị kiện do có hành vi phân biệt chủng tộc và vi phạm hợp đồng lao động. Hai cựu giáo viên Cecilia Hailey và Chekarey Byers khẳng định bị phân biệt đối xử trong quá trình làm việc. Cả hai còn bị giữ lương và bị chấm dứt hợp đồng một cách vô lý hồi tháng 3 vừa qua.

Cecilia Hailey và Chekarey Byers cho biết họ là những giáo viên da màu được tuyển dụng bởi Học viện Donda.

Tài liệu do Page Six thu thập cho thấy học sinh chỉ được cho ăn một bữa mỗi ngày là sushi. Học sinh bị cấm sử dụng đồ ăn bên ngoài và chỉ được phép mang nước uống khi đi học. Kanye West được cho là đã chi 10.000 USD mỗi tuần cho món sushi.

Các giáo viên cáo buộc West đã cấm một số hoạt động giải trí như giải ô chữ hay tô màu. Giọng ca Stronger không cho phép bọn trẻ được ra ngoài bao gồm việc ăn trưa và giờ nghỉ giải lao. Hệ thống cửa ra vào đều bị khóa từ bên ngoài dẫn đến tình huống nguy hiểm khi hỏa hoạn xảy ra .

Cả Hailey và Byers mong muốn có thể đòi lại tiền lương, được bồi thường thiệt hại về tinh thần và chi phí y tế. Trong bài phát biểu chính thức, Byers tiết lộ bản thân từng là một fan hâm mộ cứng của Kanye West. Dẫu vậy, hành động của rapper 45 tuổi khiến cô thất vọng.

“Tôi cảm thấy buồn về chuyện này. Được làm việc tại Học viện Donda là một vinh dự và đặc ân. Tôi là một fan hâm mộ lớn của Kanye West. Album đầu tiên của anh ấy là album đầu tiên tôi mua. Tôi vẫn thích âm nhạc của West và không bao giờ phủ nhận tài năng của anh ấy. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng của Học viện Donda là sự hỗn loạn. Nơi đây giống như một bệnh viện tâm thần được điều hành bởi các bệnh nhân", Byers nói.

Học viện Donda đã tạm đóng cửa vào năm ngoái trong bối cảnh West có những phát ngôn nhạy cảm về chủ đề bài Do Thái.

