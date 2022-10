Kanye West bị cấm cửa vì phát ngôn nhạy cảm

Các nền tảng mạng xã hội đã cấm Kanye West vì lo ngại rapper tiếp tục đăng bài nhạy cảm, gây ra ảnh hưởng tiêu cực.

Twitter cấm Kanye West vì phát ngôn nhạy cảm.

Theo Variety, Kanye West, hay còn gọi là Ye, chính thức bị cấm trên nền tảng Twitter và Instagram do liên tục vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Rapper có nhiều phát ngôn nhạy cảm, trong đó anh đăng dòng trạng thái "bài Do Thái".

Trong tuyên bố chiều 9/10, Liên đoàn chống phỉ báng (tổ chức phi chính phủ của người Do Thái) đã chỉ trích West. Họ cho rằng phát ngôn của ngôi sao này "nguy hiểm" và định hướng dư luận đi theo chủ nghĩa chống đối, bài trừ chủ nghĩa Do Thái.

"Quyền lực. Không trung thành. Sự tham lam. Tự sát. Máu. Chống chủ nghĩa phục quốc... Tất cả thứ này đều là hình thức chống đối mà chúng tôi đã phân tích. Nhiều người đã bị ảnh hưởng bởi quan điểm của Kanye West và điều đó thật nguy hiểm", tổ chức viết.

Kanye West có những phát ngôn nhạy cảm. Ảnh: Getty.

Creative Community for Peace (CCP) - tổ chức phi lợi nhuận ủng hộ Israel, tập trung vào ngành công nghiệp giải trí - lên án West: "Tuần qua, Ye truyền bá một số định kiến ​​lâu đời và thấp hèn nhất về người Do Thái cho hàng trăm triệu người theo dõi anh ta".

Tổ chức cho rằng trong phát ngôn công khai của chúng ta, nhất là người nổi tiếng, đừng nên chừa chỗ cho kiểu căm ghét tương tự. CCP ủng hộ quyền tự do ngôn luận của mọi nghệ sĩ, nhưng không ai có quyền tự do hạ bệ nhóm người Do Thái theo cách của West. Họ chỉ trích rapper "ác tâm".

Phát biểu thêm, tổ chức cho hay: "Chúng tôi lo lắng về tác động từ phát biểu của Ye. Nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến người hâm mộ anh ấy, đặc biệt là những người trẻ tuổi? Đồng thời, chúng tôi hy vọng rằng thông qua đây, chúng ta có nhận thức tốt hơn về sự nguy hiểm của chủ nghĩa bài Do Thái. Chúng tôi sẵn sàng và cởi mở đối thoại với Kanye West về độ nguy hại và ngụy biện trong phát ngôn của anh ấy".

Trong khi đó, Ủy ban người Do Thái Mỹ (AJC) nhận định các bài đăng công khai của nam ca sĩ là "cực kỳ nguy hiểm" khi ám chỉ cộng đồng này "tham lam và thao túng".