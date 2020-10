Kangin xuất hiện với gương mặt hốc hác

Cựu thành viên nhóm Super Junior khiến fan lo lắng với gương mặt tiều tụy, không cạo râu trong ảnh chụp cận.

Hồi đầu tháng 10, sau hơn một năm rút khỏi nhóm nhạc nổi tiếng vì bê bối đánh nhau và hành hung bạn gái, Kangin xuất hiện trong buổi phát sóng trực tiếp với vẻ mặt buồn bã.

Mới đây, anh tiếp tục đăng ảnh chụp cận, để lộ gương mặt tiều tụy, không cạo râu. Nhiều khán giả không nhận ra hình ảnh nam ca sĩ ngày nào với mái tóc tối màu và để lại bình luận động viên trên trang cá nhân của anh.

Tài khoản @xxxchelyries bày tỏ: "Tôi không còn nhận ra Kangin như lần đầu xem MV Sorry, Sorry. Anh ốm và tiều tụy hơn nhiều so với sự tưởng tượng của tôi. Hy vọng nam ca sĩ sớm vượt qua, lấy lại tinh thần và tăng thêm vài cân trong tương lai".

Khán giả không nhận ra Kangin với gương mặt tiều tụy, không cạo râu. Ảnh: Dispatch.

Ngoài áp lực của dư luận, Kangin cũng có thời gian giảm cân khắc nghiệt để đạt được hình thể chuẩn của ngôi sao giải trí Hàn Quốc.

Anh từng chia sẻ với khán giả bí quyết giảm 15 kg trong vòng 27 ngày: "Tôi ăn nhiều bữa nhỏ trong ngày, không sử dụng bất kỳ thức ăn nào có chất đường, tinh bột và chất xơ. Vào lúc đói, tôi sẽ ăn một quả dâu tây. Trước khi đi ngủ, tôi tập aerobic và buộc phải suy nghĩ về việc giảm cân nhiều hơn".

Nam ca sĩ cũng thường sử dụng Neera (loại chất giải độc bằng chanh) để loại bỏ độc tố trong cơ thể và giúp cải thiện làn da. Cựu thành viên Super Junior thực hiện chế độ giảm cân khắc nghiệt khiến anh bị rối loạn dạ dày, tinh thần không được tỉnh táo.

"Huyết áp tăng cao và tôi trở nên nhạy cảm. Hơn nữa, tôi còn mắc chứng bệnh khô mắt. Vì chế độ giảm cân tôi áp dụng có nhiều tác dụng phụ cho cơ thể", anh bày tỏ thêm.

Kangin từng giảm 15 kg trong vòng 27 ngày. Ảnh: Mnet, Dispatch.

Kangin (sinh năm 1985) từng là thành viên nhóm nhạc Super Junior. Tháng 7/2019, Kangin đăng tải bức thư tuyên bố rút khỏi nhóm. Nam ca sĩ không còn xuất hiện trước truyền thông do những bê bối như lái xe khi say rượu, ẩu đả và hành hung bạn gái...

Việc làm của anh khiến người hâm mộ thất vọng, đồng loạt tẩy chay những thứ liên quan đến Super Junior. Họ bỏ theo dõi nhóm, không nghe nhạc cũng như mua các sản phẩm mà nam ca sĩ làm gương mặt đại diện.