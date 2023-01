Kang từng giết hại nhiều siêu anh hùng và cả Thanos

Trailer "Quantumania" hé lộ thông tin Kang từng đánh bại các Avengers. Thậm chí, trong nguyên tác, Kẻ chinh phạt từng hạ sát cả gã Titan điên Thanos.

Trong trailer công bố gần đây, Marvel Studios đã hé lộ những thông tin thú vị về Kang the Conqueror.

Hắn được biết tới với vai trò phản diện chính của Ant-Man 3, đồng thời là mắt xích quan trọng trong cuộc chiến đa vũ trụ.

Avenger từng bại trận trước Kang ở nhiều dòng thời gian khác

Theo Kevin Feige - chủ tịch Marvel Studios, Kang là ác nhân sở hữu siêu sức mạnh với tư tưởng tàn bạo. “Hắn là một phản diện hùng mạnh. Thế nhưng trong lần chạm trán đầu tiên này, Kang cần phải lấy lại nguồn sức mạnh đã đánh mất. Kang có phi thuyền và thiết bị cho phép dịch chuyển tới bất cứ đâu, tại bất kỳ dòng thời gian nào mà hắn muốn. Điều đó chỉ xảy ra khi hắn sở hữu nguồn năng lượng từ hạt Pym của Ant-Man”, ông tiết lộ.

Với sức mạnh khổng lồ, có vẻ như Kang khá dễ dàng khi phải đối mặt với Ant-Man và biệt đội Avengers. Bằng chứng nằm ở trailer Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Trong đó, đoạn hội thoại nhỏ giữa Kang và Ant-Man (Người Kiến) khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Cụ thể, tên ác nhân đã cất tiếng hỏi: “Are you an Avenger? Have I killed you before?” (tạm dịch: Ngươi là một siêu anh hùng à? Ta từng giết ngươi trước đây chưa nhỉ?). Câu thoại này khiến người hâm mộ MCU xôn xao bàn luận về chuyện gì đã diễn ra trước Quantumania. Theo Wikiofnerds, rất có thể, nhiều thành viên của biệt đội Avengers đã bị Kang đã sát hại tại các dòng thời gian hoặc vũ trụ khác. Con số này nhiều tới nỗi chính bản thân hắn cũng không nhớ nổi tên của những nạn nhân.

Sức mạnh của Kang một lần nữa được fan MCU mang ra làm chủ đề bàn tán. Ảnh: Marvel Studios.

Trước đó, Jonathan Majors – diễn viên thủ vai Kang - cho biết nhân vật của anh lấy cảm từ vua Alexander Đại đế. Hắn chưa từng nếm mùi thất bại khi chinh phục thế giới. Hai đoạn trailer cho thấy Kang mắc kẹt trong thế giới lượng tử rất lâu trước khi gia đình Scott Lang bước chân tới đây.

Theo đó, Scott Lang (Ant-Man) thỏa thuận sẽ giúp Kang tìm kiếm thứ mà hắn muốn để đảm bảo an toàn cho con gái. Trong Ant-Man and the Wasp: Quantumania, tên ác nhân này sẽ gieo rắc nỗi kinh hoàng, không ngần ngại hạ sát bất cứ ai để có được thứ hắn muốn.

Kang the Conqueror từng giết chết Thanos dễ dàng

Không chỉ là phản diện chính trong Quantumania, Kang cũng được xác nhận là trùm cuối của The Kang Dynasty - phần phim tiếp theo trong series “tỷ đô” The Avengers. Thông tin này khiến khán giả hâm mộ càng chắc chắn hơn về sức mạnh của tên ác nhân. Theo nguồn gốc comics, Kang từng đánh bại gã Titan điên Thanos trong một nốt nhạc.

Cụ thể, trong Avengers: Mech-Strike #4, Kang đã tấn công Trái Đất và phá hỏng thực tại, làm cho thời gian sụp đổ. Điều đó khiến thế giới chìm vào hỗn loạn khi các dòng thời gian gộp lại với nhau. Thanos thậm chí đã phải hợp tác với biệt đội Avengers hòng chống lại tên ác nhân này.

Một thế lực quyền năng như Thanos cũng chịu thảm cục khi đối diện Kang the Conqueror. Ảnh: Marvel Comics.

Tuy nhiên, Kang đã giết hại Thanos một cách tàn nhẫn bằng chính khả năng thao túng thời gian của mình. Hắn biến gã Titan điên mạnh mẽ thành bộ xương khô một cách dễ dàng. "Để ta cho ngươi thấy sức mạnh của bá chủ thời gian sẽ như thế nào. Để ta cho ngươi thấy cuộc đời bất tử sẽ lụi tàn chỉ trong khoảnh khắc ra sao", Kang đã "tuyên án" Thanos trước khi ra tay.

Chi tiết này càng khẳng định sức mạnh của Kẻ chinh phạt – Kang the Conqueror.

Trước đó, fan Marvel hẳn không xa lạ gì với gã ác nhân Thanos. Hắn từng “làm mưa làm gió” trong 2 phần Avengers: Infinity War và Avengers: Endgame. Gã Titan đột biến nổi tiếng toàn cầu với hành trình thu thập 6 viên đá Vô cực, cùng cú búng tay làm tiêu biến một nửa số dân trong vũ trụ.

Không ít siêu anh hùng đã phải ngã xuống để ngăn chặn âm mưu của tên ác nhân, điển hình là Black Widow (Góa phụ đen) hay Iron Man (Người Sắt). Tên tuổi Thanos cùng dàn Avengers cũng theo đó mà vươn ra toàn cầu, biến Infinity War và Endgame trở thành 2 trong số những dự án điện ảnh ăn khách nhất lịch sử.

Trong phim, quyền năng của Thanos chưa được khai thác đầy đủ so với nguyên tác bởi hắn chủ yếu dựa vào các viên đá Vô cực để phát huy sức mạnh. Tuy nhiên, Thanos trong comics lại là một câu chuyện khác. Hắn sở hữu những năng lực mạnh mẽ như siêu sức mạnh, siêu tốc độ, siêu sức bền và gần như bất tử…

Ngay cả khi không có những quyền năng đó, Thanos vẫn là một siêu chiến binh với kỹ năng chiến đầu cừ khôi và trí thông minh ít ai sánh nổi. Mang trong mình dòng máu Titanian Eternal lai Deviant Hybrid, Thanos từng tự tay đánh bại thần sấm Thor, Hulk... Hay thậm chí, hắn hạ gục cả Thane trong trạng thái vật chủ của Phoenix Force mà không cần găng tay Vô cực.

Kẻ chinh phạt sẽ là đối thủ khiến Ant-Man và biệt đội Avengers phải dè chừng, e sợ. Ảnh: Empire.

Vì lẽ đó, việc Thanos bị hạ gục chỉ trong một đòn đã chứng minh sức mạnh của Kang the Conqueror. Từng “toát mồ hôi hột” khi đối mặt với Thanos, Ant-man cùng đội Avengers hẳn sẽ một lần nữa gặp nhiều khó khăn trước quyền năng của Kẻ chinh phạt.

"Kang The Conqueror trong phim của tôi là một nhân vật rất khác. Anh ta là người có quyền năng thống trị thời gian, và trên hết là một một chiến binh, một chiến lược gia đại tài. Điều này trái ngược với Loki – kẻ phản diện quyến rũ chỉ có chiếc miệng giảo hoạt”, đạo diễn Peyton Reed trả lời phỏng vấn tạp chí Empire.

Theo tiết lộ, Kang sẽ trở thành phản diện chính không chỉ trong Ant-Man & the Wasp: Quantumania, mà còn là rất nhiều dự án quan trọng trong Phase 5 của Marvel. Quyết định để hắn chào sân thông qua Quantumania được đánh giá là một nước đi táo bạo của hãng phim. Bởi theo nguyên tác, Kang gần như không có nhiều mối liên hệ với Người Kiến. Marvel Comics thậm chí cũng chưa từng phát hành bất cứ bộ truyện nào dành riêng cho bộ đôi này.

Lấy bối cảnh sau Avengers: Endgame (2019), Quantumania viết tiếp câu chuyện phiêu lưu của siêu anh hùng Ant-Man (do Paul Rudd thủ vai) và The Wasp (Evangeline Lilly thủ vai). Nội dung phim tập trung đào sâu yếu tố đa vũ trụ đã manh nha xuất hiện trong các dự án trước đó như Loki, Spider-Man: No Way Home hay Doctor Strange 2.