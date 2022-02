Kang Sora trở lại showbiz

Kang Sora sẽ quay lại màn ảnh sau thời gian dài vắng bóng. Nữ diễn viên vừa nhận lời tham gia bộ phim của đạo diễn Son Jae Gon.

Ngày 23/2, Insight đưa tin Kang Sora sắp quay lại showbiz sau gần 2 năm tạm dừng sự nghiệp để kết hôn và sinh con. Theo trang tin, nữ diễn viên nhận được lời mời tham gia phim mới của đạo diễn Son Jae Gon là Can We Be Strangers, và đang trao đổi về việc ghi hình vai nữ chính.

Insight cho biết thời gian qua, Kang Sora nhận được khá nhiều kịch bản mới. Sau khi cân nhắc, cô lựa chọn hợp tác với đạo diễn Son Jae Gon. Nguyên nhân là vai diễn phù hợp hình tượng trưởng thành mà nữ diễn viên đang hướng đến.

Hình ảnh mới được Kang Sora đăng tải trên trang cá nhân để thông báo việc bản thân sắp tái xuất showbiz. Ảnh: Instagram Kang Sora.

Ngoài ra, Kang Sora và Son Jae Gon từng làm việc trong bộ phim hài Secret Zoo (2020). Cô đóng vai nữ bác sĩ thú y, phải giả làm sư tử. Secret Zoo cũng là tác phẩm gần nhất của Kang Sora trước khi tạm rút lui về hậu trường để làm vợ, làm mẹ. Sau khi kết hôn, sao nữ hạn chế xuất hiện trước công chúng.

Cuối tháng 8/2020, Kang Sora bí mật kết hôn. Truyền thông Hàn Quốc cho biết chồng Kang Sora không làm trong lĩnh vực nghệ thuật. Anh là viện trưởng của một bệnh viện có tiếng tại Hàn Quốc, lớn hơn sao Cuộc đời như mơ 8 tuổi. Người trong ngành nhận xét chồng Kang Sora là bác sĩ có năng lực, tính cách tốt.

Đến tháng 4/2021, Kang Sora đón con gái đầu lòng. 6 tháng sau sinh, nữ diễn viên lấy lại vóc dáng như thời chưa mang bầu.

Sinh năm 1990, Kang Sora bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2009 với phim điện ảnh 4th Period Mystery. Sau đó, cô tham gia nhiều dự án như Sunny, Dream High 2, Doctor Stranger, Misaeng...