Kang Sora sinh con gái đầu lòng

Công ty quản lý cho biết Kang Sora và con gái khỏe mạnh. Nữ diễn viên tổ chức hôn lễ vào tháng 8/2020.

Star News đưa tin Kang Sora sinh con gái đầu lòng vào ngày 15/4. Đại diện của công ty Plum A&C nói với Star News: “Kang Sora sinh con vào sáng nay tại một bệnh viện ở Seoul. Hiện tại, hai mẹ con đều khỏe mạnh”.

Kang Sora bí mật kết hôn với hôn phu vào 29/8/2020. Chồng cô không làm việc trong lĩnh vực giải trí. Kang Sora cho biết chồng là người đàn ông tốt mà cô muốn dành trọn phần đời còn lại để ở bên.

Kang Sora và chồng chào đón con đầu lòng.

Nữ diễn viên cho biết sau khi lấy chồng, sinh con cô tiếp tục làm việc chăm chỉ. “Tôi muốn thể hiện nhiều khía cạnh khác nhau với tư cách một diễn viên. Tôi hy vọng có thể đền đáp tình cảm của những người đã tin tưởng và ủng hộ tôi. Hãy tiếp tục theo dõi tôi”, cô chia sẻ.

Sắp tới, Kang Sora xuất hiện với vai trò khách mời trong phim truyền hình Story of You and the Rain. Phim có sự tham gia của Chun Woo Hee, Kang Ha Neul và lên sóng cuối tháng 4.

Kang Sora (sinh năm 1990), ra mắt vào năm 2009 với vai diễn trong phim điện ảnh 4th Period Mystery. Nữ diễn viên góp mặt trong nhiều dự án khác, chẳng hạn Doctor Stranger, Dream High 2, Warm and Cozy,…