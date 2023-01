Kang Sora nhịn đói để giảm 20 kg

Cách giảm cân của Kang Sora gây tranh luận. Ảnh: 1st Look.

Tờ Wikitree đưa tin Kang Sora tiết lộ cách giúp giảm 20 kg.

Xuất hiện trên chương trình radio Choi Hwa-jung’s Power Time của đài SBS, Kang Sora nhận được câu hỏi về cách giữ dáng, giảm cân.

Cô chia sẻ một cách thành thật: "Tôi không có mẹo nào cả. Tôi phải nhịn đói và tập thể dục. Bạn không thể nghĩ đến chuyện ăn 3 bữa một ngày và vẫn mong giảm cân. Điều này thật không thực tế".

Nữ diễn viên nhấn mạnh nếu ăn quá nhiều trong một ngày, hôm sau cô sẽ nhịn đói. Trước đây, Kang Sora nhiều lần áp dụng cách giảm cân này.

Bên cạnh đó, cô tập múa ba lê, gym và yoga. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên chia sẻ thêm các khoảnh khắc tập pilates.

"Tôi thích ăn uống nhưng đang cố kiểm soát nó. Tôi không thể ăn loại bánh mì yêu thích", Kang Sora bày tỏ về việc quản lý chế độ ăn uống.

Cách giảm cân của nữ diễn viên vướng phải loạt ý kiến trái chiều. Một số bình luận cho rằng tư tưởng giảm cân của cô không tốt cho sức khỏe, việc ăn 3 bữa một ngày và vẫn giảm cân là điều có thể xảy ra.

Nhiều người để lại bình luận: "Tôi giảm được 10 kg và vẫn ăn đủ 3 bữa một ngày, kết hợp tập luyện. Điều cô ấy nói không đúng", "Cách này thật sự không tốt cho sức khỏe. Một suy nghĩ có hại".

Số khác nhận thấy Kang Sora đã rất chân thật khi trả lời câu hỏi. Ngoài ra, họ dành lời khen cho thân hình thon gọn của diễn viên 32 tuổi.

Kang Sora bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2009. Cuối tháng 8/2020, cô bí mật kết hôn. Đến tháng 4/2021, Kang Sora đón con gái đầu lòng. Cô mất 6 tháng để lấy lại vóc dáng sau sinh.

Tháng 2/2022, Insight đưa tin Kang Sora quay lại showbiz sau gần 2 năm tạm dừng sự nghiệp để kết hôn và sinh con.

