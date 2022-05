Kang Soo Yeon qua đời ngay trước khi sang Mỹ quay phim mới

Từ điện ảnh đến truyền hình, Kang Soo Yeon đều gặt hái thành công. Cô được yêu mến nhờ sự cố gắng và cống hiến không ngừng cho nền phim ảnh Hàn Quốc.

Ngày 7/5, Joongang đưa tin nữ diễn viên Kang Soo Yeon qua đời ở tuổi 56 sau 2 ngày hôn mê trong bệnh viện. Trước đó, cô nhập viện cấp cứu và điều trị trong trạng thái bất tỉnh, tim ngừng đập. Công ty quản lý của Kang Soo Yeon cho biết gia đình và bạn bè sốc, đau buồn trước sự ra đi của nữ diễn viên.

Kang Soo Yeon là ngôi sao có tầm ảnh hưởng lớn, làm rạng danh ngành điện ảnh Hàn Quốc với diễn xuất được đánh giá cao trên trường quốc tế. Cô được xem là niềm tự hào của showbiz xứ kim chi. Trước khi qua đời, cô còn đang thực hiện dở dang bộ phim mới.

Ảnh hậu vang danh của showbiz Hàn

Kang Soo Yeon sinh năm 1966. Cô bước chân vào ngành nghệ thuật với tư cách diễn viên nhí độc quyền cho đài TBC từ năm 1969. Kể từ đó, Kang Soo Yeon cống hiến toàn bộ tài năng, thời gian và sức lực cho sự nghiệp diễn xuất. Theo Newsen, Kang Soo Yeon là một trong những diễn viên được giới phê bình đánh giá cao nhất.

Năm 21 tuổi, Kang Soo Yeon gây tiếng vang lớn khi trở thành diễn viên Hàn Quốc đầu tiên giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Venice năm 1987, với vai diễn cô gái miền núi đẻ thuê, vô tình bị cuốn vào cuộc chiến tranh đoạt tiền tài trong bộ phim The Surrogate Womb. Tờ Joongang cho biết giải thưởng lớn giúp Kang Soo Yeon thoát mác sao nhí, trở thành minh tinh mới trong ngành điện ảnh xứ kim chi.

Năm 1989, cô lần nữa ghi dấu ấn tài năng khi giành giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Moscow cho bộ phim Come, Come, Come Upward.

Kang Soo Yeon là minh tinh hàng đầu của Hàn Quốc ở mảng truyền hình - điện ảnh. Ảnh: Insight.

Nói về hai lần được vinh danh tại liên hoan phim danh giá, Kang Soo Yeon khiêm tốn chia sẻ: "Tôi đã chẳng đến dự Liên hoan phim quốc tế Venice vì nghĩ mình không có cơ hội đoạt giải. Khi vào đề cử Ảnh hậu Moscow, tôi vẫn phân vân có nên tham gia hay không. Cuối cùng, tôi lựa chọn đến đó và hân hạnh cầm cúp vàng về nước. Sau khi sang châu Âu, tôi mở mang tầm mắt và đặt mục tiêu giúp nền điện ảnh Hàn Quốc được cả thế giới biết đến".

Thập niên 1980-1990 là thời kỳ hoàng kim sự nghiệp của Kang Soo Yeon. Cô hơn 5 tác phẩm được chiếu mỗi năm, và là nàng thơ của những đạo diễn hàng đầu như Park Kwang Su, Jang Sun Woo hay Lee Hyeon Seung.

Theo Nate, Kang Soo Yeon góp mặt trong nhiều tác phẩm điện ảnh đạt doanh thu phòng vé cao tại Hàn Quốc, và được xem là ngôi sao hàng đầu của điện ảnh xứ Hàn thập niên 90.

Ngoài đóng những bộ phim chính kịch xã hội gai góc, Kang Soo Yeon cũng không ngại chuyển mình sang thể loại tình cảm - lãng mạn, hài kịch. Các tác phẩm ấn tượng của cô có thể kể đến Berlin Report, The Road to Racetrack, Their Last Love Affair, The Blue in You, Girls 'Night Out.

Năm 2000, Kang Soo Yeon được yêu thích khắp châu Á với tác phẩm truyền hình cổ trang Ladies of the Palace. Vai Jeong Nan Jeong giúp cô nhận giải SBS Drama Awards. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục xuất hiện trong những dự án trên màn ảnh nhỏ như Bán đảo Triều Tiên, Hanji.

Ngoài vai trò diễn viên, Kang Soo Yeon còn tham gia công việc hậu trường của liên hoan phim. Cô từng là đồng giám đốc điều hành Liên hoan phim quốc tế Busan từ năm 2015 đến năm 2017.

Gần đây, sau 9 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, Kang Soo Yeon dự kiến trở lại với bộ phim khoa học viễn tưởng Jung_E của đạo diễn Yeon Sang Ho. Tuy nhiên, màn trở lại của nữ nghệ sĩ không như mong đợi và trọn vẹn.

Biến cố sức khỏe ập đến đột ngột

Theo Newsen, Kang Soo Yeon được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh, mất ý thức và tim ngừng đập tại nhà riêng vào khoảng 17h (giờ địa phim) ở quận Gangnam, Hàn Quốc. Cô được hồi sức tim phổi tại chỗ, nhưng mạch yếu và nhanh chóng được đến bệnh viện cấp cứu. Trước khi bất tỉnh, Kang Soo Yeon than đau đầu với người thân vào sáng cùng ngày.

Sau hơn 18 giờ nằm điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt, Kang Soo Yeon vẫn hôn mê, tình trạng sức khỏe không có dấu hiệu tiến triển, phải thở máy để duy trì mạng sống.

Trao đổi qua điện thoại với tờ Hani, Kim Dong Ho, cựu Giám đốc Liên hoan phim Quốc tế Busan, cho biết gia đình nữ diễn viên sinh năm 1966 quyết định không phẫu thuật. Bác sĩ tiên lượng tình trạng của rất xấu Kang Soo Yeon, có trải qua ca đại phẫu cũng không nắm chắc phần sống sót.

Sự qua đời của diễn viên khiến khán giả và đồng nghiệp bàng hoàng, tiếc thương. Ảnh: Nate.

Trước khi mất, Kim Dong Ho cho biết Kang Soo Yeon gặp một số vấn đề thể chất và tâm lý, nhưng không nghiêm trọng. Lần cuối cùng ông gặp cô vào tháng 4, nữ nghệ sĩ vẫn khỏe mạnh và chuẩn bị sang Mỹ quay hình phim Jung_E.

Yeon Sang Ho - đạo diễn phim Jung_E - cũng khẳng định Kang Soo Yeon không gặp bất kỳ vấn đề sức khỏe đáng ngại nào trong thời điểm thực hiện các cảnh quay cho dự án mới. Cô rạng rỡ và tràn đầy nhiệt huyết trong suốt quá trình làm việc.

Trên Joongang, Lee Hae Ryong, Chủ tịch Hiệp hội Điện ảnh Hàn Quốc, chia sẻ ông có cuộc trò chuyện với Kang Soo Yeon cách đây 10 ngày. Thời điểm đó, nữ nghệ sĩ vẫn bình thường, vui vẻ. Cô còn tỏ ra tiếc nuối khi không thể tham dự sự kiện điện ảnh ở quê nhà vì vướng lịch trình quay phim ở nước ngoài. "Kang Soo Yeon là ngôi sao nhiệt huyết với điện ảnh Hàn Quốc. Cô ấy ra đi với nhiều dự định dang dở", Lee Hae Ryong thể hiện sự tiếc nuối.

Theo Newsen, báo cáo của cảnh sát cho biết không có cáo buộc hình sự nào được tìm thấy tại hiện trường Kang Soo Yeon bất tỉnh. Cái chết của cô tạm thời được xác định là đột tử vì xuất huyết não nghiêm trọng. Do nữ diễn viên chưa lập gia đình và có con, chị gái cùng người quản lý hiện đứng ra nhận thi thể, lo liệu hậu sự cho Kang Soo Yeon.

Theo Ten Asia, ngành công nghiệp điện ảnh quyết định thành lập Ủy ban tang lễ do Kim Dong Ho - cựu Chủ tịch Liên hoan phim Quốc tế Busan - làm chủ tịch. Lễ tang nữ diễn viên diễn ra tại tầng hai của nhà tang lễ Bệnh viện Samsung Seoul.