Kang Daniel và trưởng nhóm TWICE chia tay sau hơn một năm hẹn hò

Hai ca sĩ thần tượng của Hàn Quốc Kang Daniel và Ji Hyo chia tay vì lịch trình bận rộn.

Ngày 10/11, Dispatch đưa tin "center quốc dân" Kang Daniel và Ji Hyo, trưởng nhóm nhạc TWICE, đã đường ai nấy đi sau 15 tháng bên nhau. Lý do chia tay giống với nhiều cặp đôi khác của Kpop là do lịch trình bận rộn.

Theo Dispatch, thời gian gần đây hai nghệ sĩ ngày càng ít gặp nhau hơn do bận rộn với các dự án âm nhạc. Họ đều có mục tiêu sự nghiệp rõ ràng và nhận thấy sự nghiệp quan trọng hơn tình cảm ở thời điểm hiện tại, nên đưa ra quyết định chia tay.

Kang Daniel (1996) chia tay với Ji Hyo (1997) do bận rộn công việc.

Kang Daniel và Ji Hyo bị Dispatch tung loạt bằng chứng hẹn hò vào tháng 8/2019. Nữ ca sĩ đi xe tới nhà bạn trai, dọn dẹp căn hộ sang trọng và còn bị bắt gặp cảnh đi vứt rác. Tin tức cặp sao có mối quan hệ lãng mạn khi đó đã bùng nổ mạng xã hội do Kang Daniel và Ji Hyo đều là thần tượng hạng A.

Dispatch chia sẻ thêm trong thời gian bắt đầu sự nghiệp riêng, Kang Daniel gặp khó khăn trong sự nghiệp vì kiện tụng với công ty quản lý, đồng thời dính tin đồn là trai bao của một quý bà Hong Kong. Nam ca sĩ còn bị trầm cảm.

Cặp đôi đều là thần tượng hạng A và bị người hâm mộ phản đối khi hẹn hò quá sớm.

Trong khi đó, Ji Hyo cũng gặp áp lực vì bị đăng ảnh khỏa thân giả lên mạng xã hội. Họ đã ở bên an ủi nhau, vì vậy tình cảm phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, thời điểm lộ tin tức hẹn hò, Ji Hyo đã bị người hâm mộ chỉ trích nặng nề vì cho rằng chuyện cá nhân của cô ảnh hưởng tới hình tượng nhóm nhạc.

Công ty quản lý của Ji Hyo là JYP Entertainment đã lên tiếng xác nhận việc hai nghệ sĩ chia tay.