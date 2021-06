Kane và nỗi ám ảnh hoàn hảo

Một số cầu thủ sinh ra đã là vĩ đại vì họ là thiên tài. Số khác phải làm việc cật lực để đạt đến sự vĩ đại, trong đó có Harry Kane.

Kane chăm chỉ đến mức anh nghiện làm việc, mài dũa các kỹ năng và tối ưu hóa tài năng của mình, để đảm bảo mỗi mùa giải đều có sự tiến bộ. Một số cầu thủ khởi đầu rất nhanh sau đó bị chậm lại, còn Kane vẫn đang trên đà chinh phục đỉnh cao nhất của anh.

Người nghiện sự hoàn hảo

Hãy xem các bàn thắng của Kane để thấy sự đa dạng trong năng lực dứt điểm của cầu thủ này. Chúng được thực hiện bằng cả hai chân, bằng đầu. Chúng tới từ cự ly gần, xa và đá phạt. Chúng được ghi vào lưới đội lớn lẫn đội nhỏ. Phong độ, điểm rơi, sự tự tin, những điều đó dường như không có nhiều ý nghĩa với Kane. Anh ghi bàn đều đặn từ 7 năm nay và không dừng lại, cả ở cấp CLB lẫn đội tuyển.

Kane đã 3 lần giành danh hiệu Vua phá lưới Premier League. Kane mới 27 tuổi nhưng đã đứng thứ 7 trong danh sách cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời của Premier League, với 166 bàn. Vào thời điểm này sang năm, anh có thể leo lên thứ 3 danh sách và đặt người giữ kỷ lục Alan Shearer (260 bàn) trong tầm ngắm khi bước sang tuổi 30.

Còn với đội tuyển Anh, Kane đã có 34 bàn sau 55 trận. Sẽ không mất nhiều thời gian lắm để mũi nhọn này vượt qua kỷ lục 53 bàn (trong 120 trận) của Wayne Rooney.

Kane rất chăm chỉ tập luyện trê sân. Ảnh: Reuters.

Năm 2004, Kane 11 tuổi gia nhập tuyến trẻ của Tottenham, sau khi bị Arsenal thải loại, một quyết định sau đó ông Arsene Wenger đã rầy la các HLV là ngớ ngẩn, khinh suất. Nhưng phải đến 10 năm sau khi gia nhập Tottenham, anh mới đặt chân vững chắc tại đội hình một của CLB.

Anh mài dũa kỹ năng của mình ở những đội bóng được Tottenham cho mượn: Leyton Orient, Millwall, Norwich, Leicester. Ở Norwich, HLV Chris Hughton nhớ lại Kane tập sút bóng cho đến khi tất cả cầu thủ lẫn thủ môn đều về hết. Ở Milwall, anh nhờ HLV Kenny Jackett cho các bài tập đặc biệt để cải thiện khả năng không chiến.

Mùa hè 2014, Tottenham chuẩn bị mua Danny Welbeck từ Manchester United, và đưa Kane đi cho CLB thứ 5 mượn thì HLV Mauricio Pochettino đến Tottenham. Ông giữ lại Kane, còn Welbeck sang Arsenal. May cho Tottenham. Từ đó Kane cất cánh với các kỹ năng anh tự rèn luyện ở các đội bóng mượn cầu thủ.

Tới nay, phần lớn thời gian trong tuần anh tập trung vào việc hồi phục thể lực sau trận trước và chuẩn bị cho trận kế tiếp. Anh thừa nhận anh “nghiện” theo dõi các dữ liệu thống kê về khả năng thi đấu của mình.

Luôn ganh đua với chính mình

“Tôi ganh đua với chính mình”, Kane nói, “Khi đột phá vào Premier League, thể hình tôi không tốt như các cầu thủ khác. Với HLV Pochettino, chúng tôi tập gym rất nhiều để cải thiện sức mạnh. Tôi thường đặt mình dưới sức ép phải làm cho các dữ liệu thống kê đẹp lên hơn mỗi ngày.”

Anh động viên mình bằng cách xem phim tài liệu về các nhân vật thể thao vĩ đại, như “The Last Dance” về huyền thoại bóng rổ Michael Jordan hay “The Brady 6” về cầu thủ bóng bầu dục Tom Brady.

Còn khi anh muốn tìm sự khuây khỏa sau sức ép trên sân bóng, thì sân golf là thiên đường. “Đó là một cách thiền định của tôi”, Kane nói. Thật buồn cười, tìm sự thanh thản khỏi một sân chơi (bóng đá - PV) bằng cách vào một sân chơi còn khó hơn (golf - PV).

Golf là môn đòi hỏi sự tập trung và hoàn hảo rất nhiều. Nhưng Kane là thế. Và với một người luôn ganh đua với chính mình để đi tìm sự hoàn hảo như thế thì đừng ngạc nhiên khi điểm handicap của Kane chỉ là 1 hoặc 2.

Kane không bao giờ tham gia hoạt động quảng cáo, tài trợ, sự kiện nào trong vòng 48 giờ trước một trận đấu. Anh muốn giữ cho mình sự tập trung hoàn toàn cho sân bóng.

Kane không nhận nhiều hợp đồng quảng cáo, lựa chọn cẩn thận những hợp đồng mà bản thân và người anh trai Charlie cho rằng phù hợp một cách tự nhiên với con người anh.

Ví dụ như gần đây anh đầu tư vào STATSports, một công ty công nghệ cung cấp áo tập gắn hệ thống GPS để theo dõi các chỉ số cơ thể. Công ty này hoàn toàn phù hợp với thói nghiện các dữ liệu thống kê về lối chơi của anh.

Leyton, một trong những CLB anh đến thi đấu theo dạng cho mượn, gặp khó khăn tài chính vì dịch bệnh. Kane chi tiền tài trợ trang phục thi đấu cho họ. Áo đấu mang logo cho Tommy Club, một hội cựu chiến binh để mọi người ủng hộ hội này. Hợp đồng tiền bạc một quảng cáo bất động sản khác được anh đưa hết vào 3 quỹ từ thiện mình chọn.

Có nhiều nhà thể thao hạng A sống cuộc đời mà toàn bộ được phơi bày dưới con mắt dư luận. Kane khác. Người ta không biết nhiều về đời sống riêng của anh. So với các cầu thủ hay nhất trong một thập niên trở lại đây, mũi nhọn này không có sự hiện diện toàn cầu như họ.

Kane đang là trung phong toàn diện của bóng đá thế giới. Ản: Reuters.

Đi tìm di sản riêng

So với các cầu thủ người Anh xuất sắc ở một hai thế hệ trước, Kane không phải là hình tượng đại chúng lớn. Anh không bao giờ chịu xuất hiện ở trang bìa báo cho những chuyện bên ngoài bóng đá. Vì mối tập trung của anh đặt hết vào sân bóng.

Thời còn Pochettino ở Tottenham, anh là cầu thủ quan trọng chứ không phải nguồn sống của CLB. Tiền đạo này được các vệ tinh Kyle Walker, Kieran Trippier, Danny Rose, Mousa Dembele, Christian Eriksen, Dele Alli… chăm lo, bảo dưỡng, để trở thành cỗ máy ghi bàn.

Nhưng sau đó, Kyle Walker, Kieran Trippier, Dembele, Christian Eriksen bị bán đi, Danny Rose bị bỏ rơi, Dele Alli mất đi sức mạnh. Kane đứng trước nan đề: Làm sao tiếp tục tiến bộ khi các đồng đội thân thiết đi hết? Làm sao chơi trong đội bóng có ít bóng hơn và các cơ hội ghi bàn ít hơn?

Kane phản ứng lại sự sụp đổ của hệ thống cũ bằng cách tạo ra hệ thống cho chính mình. Anh trở nên tốt hơn và to hơn so với Tottenham. Jose Mourinho không còn cách nào khác là phải để Kane tự do làm ít hơn hay nhiều hơn tùy anh muốn.

Dưới tay Pochettino, Kane chỉ việc mài dũa các kỹ năng trung phong của mình. Lúc Mourinho dẫn dắt đội, anh phải làm hết các việc trên hàng công, tự biến mình trở thành cầu thủ đa năng hơn trên tuyến đầu.

Mùa giải qua, Kane trở thành Vua phá lưới và cũng là cầu thủ kiến tạo bàn thắng hàng đầu Premier League. Nhưng điều đó không đủ cho Tottenham, khi họ chỉ về thứ 7, sau các mùa bóng được dự Champions League. Và càng ngày, họ càng mất tính cạnh tranh. Đó là lý do Kane muốn ra đi.

Anh muốn có các chiếc cúp vô địch trong di sản bóng đá của mình, không phải là các danh hiệu cá nhân nữa. Hợp đồng với Tottenham còn 3 năm nhưng một thỏa thuận “giữa các quý ông” với ông chủ Daniel Levy là thứ Kane đang hy vọng để ra đi dễ dàng, trong hòa thuận.

Hai đội bóng Manchester sẵn sàng chi tiền để biến Kane là cầu thủ đắt giá thứ ba thế giới, sau Neymar và Kylian Mbappe. Đến Manchester City có thể dễ giành các chiếc cúp hơn, mà Pep Guardiola cũng là một người rất ngưỡng mộ Kane.

Sau khi thua trận chung kết Champions League, Pep muốn một quyền lực như Kane hiện diện trên hàng công để ông không còn phải lo sử dụng các tiền vệ nơi tuyến đầu nữa. Nhưng mọi cuộc đàm phán chỉ diễn ra sau Euro này, vì những người biết Kane đều biết rằng anh không muốn nói đến chuyện gì khác ngoài những chuyện trên sân cỏ với đội quân tam sư.