Kane đá hỏng phạt đền, Anh thua Pháp ở tứ kết World Cup

Phút 82, khi tỷ số đang là 2-1 nghiêng về Pháp, Mason Mount đột phá và kiếm được quả phạt đền sau tình huống bị Theo Hernandez đẩy ngã trong vùng cấm. Anh có cơ hội bằng vàng để gỡ hòa. Từ cự ly 11 m, Harry Kane, chân sút phạt đền tốt nhất của "Tam sư" bước lên nhưng lại tung cú đá đi vọt xà.

Đây cũng là khoảnh khắc định đoạt số phận tuyển Anh tại World Cup 2022. Thầy trò HLV Southgate để thua 1-2 và ngậm ngùi nhìn đối thủ giành vé vào bán kết. Đối thủ của Pháp sẽ là Morocco.

Trên sân Al Bayt, tuyển Anh nhập cuộc đầy tự tin và tạo ra sức ép khá lớn lên phần sân của Pháp trong những phút đầu. Ở mặt trận phòng ngự, Kyle Walker thực hiện đúng tuyên bố khóa chặt Kylian Mbappe.

Tuy nhiên, Pháp lại bất ngờ vượt lên sau khoảnh khắc tỏa sáng của một sao trẻ. Phút 17, cú ra chân táo bạo của Aurelien Tchouameni từ khoảng cách 27 m đưa bóng găm vào lưới với vận tốc 71 km/h, biến nỗ lực bay người của Jordan Pickford thành vô nghĩa.

Sau khoảnh khắc người hùng, sao trẻ đang khoác áo Real Madrid lại mắc lỗi với tình huống phạm lỗi non nớt với Bukayo Saka trong vùng cấm, buộc trọng tài phải chỉ tay vào chấm phạt đền. Từ cự ly 11 m, Kane tự tin đánh lừa Hugo Lloris, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát ở phút 52.

Những phút còn lại, hai đội thi đấu cởi mở với hàng loạt pha ăn miếng trả miếng. Antoine Griezmann có phong độ không tốt ở cấp CLB nhưng khi lên tuyển, anh vẫn là nhân tố không thể thiếu. Cựu sao Barca di chuyển rộng để cùng các tiền vệ làm bóng, đồng thời thực hiện những đường chuyền, những pha phát động tấn công chuẩn xác.

Phút 78, "Grizou" tạo khác biệt bằng một pha đưa bóng vào từ cánh trái. Giroud chạy chỗ tinh quái trước khi đánh đầu cận thành, đưa Pháp một lần nữa vượt lên dẫn trước.

Trong ngày hàng công chơi ấn tượng, các cầu thủ phòng ngự Pháp lại khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Chỉ có may mắn mới giúp Theo tránh khỏi việc bị coi là tội đồ của "Les Bleus".

Pháp tiến thêm một bước trong tham vọng bảo vệ ngôi vương World Cup. Trong khi đó, tuyển Anh không thể thắng trong cả 9 lần bị dẫn trước trong hiệp một tại World Cup (2 hòa, 7 thua).

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019