Kaka: 'Nước mắt của Ronaldo cũng là của tôi'

"Tôi từng làm đồng đội của Cristiano Ronaldo trong 4 năm. Thật tuyệt khi được hàng ngày chứng kiến những gì cậu ấy thể hiện trên sân tập, trong mỗi trận đấu. Với tôi, Ronaldo chắc chắn là một trong những cầu thủ hay nhất lịch sử", Kaka phát biểu.

"Nước mắt của Ronaldo (sau trận thua Morocco - PV) cũng là nước mắt của tôi, của chúng ta, của những ai yêu bóng đá. Tôi không chắc Ronaldo có dự kỳ World Cup tiếp theo hay không nhưng chưa bao giờ cậu ấy thôi tạo ra bất ngờ", cựu danh thủ người Brazil nói thêm.

Thất bại 0-1 trước Morocco khiến Bồ Đào Nha tan hy vọng chinh phục World Cup. Ronaldo gửi tâm thư cảm ơn người hâm mộ, động viên đồng đội nhưng anh chưa đả động đến việc chia tay đội tuyển quốc gia.

Cũng trong buổi họp báo, Kaka cũng có một vài chia sẻ về Lionel Messi. "Thiên thần" dùng từ "đặc quyền" để nói về việc được theo dõi màn trình diễn của thủ quân tuyển quốc gia Argentina tại World Cup 2022.

"Messi đang có phong độ rất, rất tốt tại World Cup. Cậu ấy có thể giành chức vô địch và trở thành nhân vật chính của giải đấu năm nay. Với tư cách là một người hâm mộ bóng đá, tôi hạnh phúc khi được tận hưởng màn trình diễn của cả Messi và Ronaldo", nhà vô địch World Cup 2002 nhấn mạnh.

Trong khi Bồ Đào Nha bị loại, Argentina đã tiến đến bán kết. Đối thủ Messi cùng đồng đội cần vượt qua là Croatia. Ở giải đấu cách đây 4 năm, Argentina để thua đối thủ châu Âu 0-3 tại vòng bảng.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019