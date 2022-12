Kaka ghi bàn, Forlan lập hat-trick ở trận cầu huyền thoại FIFA

Do sân đấu nhỏ, việc cầu thủ va chạm với trọng tài diễn ra thường xuyên. Tuy nhiên, các huyền thoại vẫn cống hiến cho người hâm mộ nhiều pha bóng đẹp mắt.

"Những tên tuổi này đã làm say mê biết bao thế hệ người hâm mộ. Họ xứng đáng với danh xưng huyền thoại", ông Infantino tôn vinh các cựu danh thủ đến từ khắp các châu lục.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019