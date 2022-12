Kaka chào đón Messi vào 'CLB huyền thoại'

Trên trang cá nhân, Kaka đăng lại bức hình các danh thủ, cựu danh thủ có đủ bộ ba danh hiệu cao quý. Lionel Messi là cái tên mới nhất góp mặt trong danh sách này. "Chào mừng đến với CLB huyền thoại", cựu tuyển thủ Brazil chia sẻ.

Trong lịch sử bóng đá, chỉ có 9 cầu thủ sở hữu bộ ba danh hiệu cao quý (World Cup, Champions League và Quả bóng vàng), đó là Messi, Kaka, Ronaldinho, Rivaldo, Zinedine Zidane, Paolo Rossi, Gerd Muller, Franz Beckenbauer và Bobby Charlton.

Trong danh sách này, Messi chính là cái tên nổi bật nhất. Trước khi lên đỉnh thế giới cùng tuyển Argentina tại World Cup 2022, Messi đã có 4 lần chinh phục Champions League cùng Barcelona, đi kèm với đó là 7 Quả bóng vàng - thành tích không cầu thủ nào trong lịch sử có thể chạm đến. Màn trình diễn thăng hoa trong thời gian gần đây đưa Messi trở lại với đường đua giành Quả bóng vàng 2023 của France Football.

Về phía Kaka, anh là thành viên tuyển Brazil vô địch World Cup 2022. Trong màu áo Milan, tiền vệ tài hoa một thời chạm đỉnh sự nghiệp bằng chức vô địch Champions League và danh hiệu Quả bóng vàng, cùng trong năm 2007.

Trong buổi họp báo cách đây không lâu, Kaka cũng dành những lời khen có cánh cho Messi. "Thiên thần" dùng từ "đặc quyền" để nói về việc được theo dõi màn trình diễn của thủ quân tuyển quốc gia Argentina tại World Cup 2022.

"Messi đang có phong độ rất, rất tốt tại World Cup. Cậu ấy có thể giành chức vô địch và trở thành nhân vật chính của giải đấu năm nay. Với tư cách là một người hâm mộ bóng đá, tôi hạnh phúc khi được tận hưởng màn trình diễn của cả Messi và Ronaldo", nhà vô địch World Cup 2002 nhấn mạnh.

Dự đoán của Kaka đã trở thành hiện thực. Messi giành chức vô địch World Cup đầu tiên trong sự nghiệp và có lần thứ 2 được vinh danh là Cầu thủ hay nhất cúp bóng đá thế giới (2014 và 2022).

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019