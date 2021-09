Kaia Gerber sánh bước bên bạn trai

Theo Just Jared, Kaia Gerber và bạn trai Jacob Elordi tham gia buổi tiệc hậu sự kiện Met Gala tại Webster Hall (New York, Mỹ). Kaia gây chú ý khi diện bộ đầm ren kiểu dáng gợi cảm. Trang phục giúp người mẫu 20 tuổi tôn vóc dáng thon gọn. Trước đó, Kaia cũng có mặt trên thảm đỏ thời trang lớn nhất năm, tuy nhiên Jacob không dự. Ảnh: Just Jared.