KAI (EXO) có đêm nhạc cá nhân đầu tiên

KAI cho biết anh lo lắng và hồi hộp khi thực hiện solo concert đầu tiên. Nam ca sĩ muốn dành tặng món quà đặc biệt cho người hâm mộ.

Ngày 13/12, tờ Newsis đưa tin KAI (thành viên nhóm EXO) tổ chức thành công solo concert đầu tiên mang tên Beyond LIVE #Cinema - KAI: KLoor. Giữa tình hình dịch bệnh phúc tạp, concert được tổ chức dưới hình thức trực tuyến.

Trong buổi diễn, KAI trình diễn các bài hát nằm trong album solo như Mmmh, Peaches, Nothing On Me, Amnesia, To Be Honest, Blue... Đêm nhạc được thực hiện theo concept Di chuyển tức thời - siêu năng lực của KAI từ khi anh mới ra mắt cùng nhóm nhạc EXO.

Với sự kiện lần này, công ty giải trí SM Entertainment cũng sử dụng những hiệu ứng điện ảnh, chuyển tiếp video, thay đổi màu nền linh hoạt hay vũ công 3D.

Hình ảnh KAI trong concert. Ảnh: SM Entertainment.

Trong đêm nhạc, nam ca sĩ chia sẻ: “Tôi chuẩn bị rất kỹ lưỡng và thấy lo lắng, hồi hộp không biết màn trình diễn sẽ hoàn thành như thế nào. Tuy nhiên, tôi tự hào khi thấy rằng đây là một 'bộ phim' tuyệt vời. Cảm giác như tôi được tặng một món quà vậy. Tôi hy vọng fan cũng cảm thấy màn trình diễn này là một món quà đặc biệt. Tôi chân thành cảm ơn mọi người đã ở bên. Hẹn gặp lại các bạn với màn trình diễn tuyệt vời hơn”.

Ngày 30/11, thành viên nhóm EXO trở lại với sản phẩm mới mang tên Peaches. Theo chia sẻ của KAI, ca khúc mang giai điệu R&B với tâm trạng mơ mộng. Qua lời bài hát, Peaches ví những khoảnh khắc lãng mạn của tình yêu với quả đào.

Vừa qua, SM Entertainment công bố chuỗi nội dung tổng hợp thuộc dự án SMTOWN 2022: SMCU EXPRESS. Dự án mang tới sự đa dạng nội dung từ âm nhạc, video, hình ảnh tới concert, triển lãm... Thông qua dự án, SM muốn mang đến trải nghiệm toàn diện của thế giới quan Metaversal Origin Story - SMCU (Vũ vụ Văn hóa SM).