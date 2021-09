'Kafka bên bờ biển' được thiết kế ấn bản đặc biệt

"Kafka bên bờ biển" là cuốn sách đầu tiên của Murakami được thiết kế ấn bản đặc biệt với nhiều hình minh họa và in hai màu mực, do Folio Society thực hiện.

Tác phẩm nổi tiếng của Haruki Murakami mới đây đã được Folio Society, đơn vị chuyên làm sách đặc biệt có lịch sử hơn 70 năm, cho ra mắt ấn bản với thiết kế bắt mắt và độc đáo.

Cuốn sách Kafka bên bờ biển do Daniel Liévano vẽ minh họa, Philip Gabriel chuyển ngữ sang tiếng Anh và chính Murakami viết lời đề tựa mới. Sách in bìa cứng bằng vải, dày 528 trang, có trang lót họa tiết màu đỏ. Sách được đựng trong một boxset cứng cáp, đục lỗ xuyên thấu đến tranh bìa.

Đặc biệt hơn, phần nội dung sách được in hai màu mực đen và xanh xen kẽ xuyên suốt cuốn sách, chữ cái đầu tiên được in lớn với màu xanh. Kỹ thuật in này sẽ mất nhiều chi phí hơn so với sách in chỉ mực đen hoặc mực xanh thông thường.

Ngoài ra, sách có 6 tranh minh họa màu cùng 3 trang đôi tranh màu tràn trang, và 41 họa tiết ở các chương truyện do Daniel Liévano thực hiện.

Bản sách Kafka bên bờ biển được thiết kế tinh xảo và trang nhã. Ảnh: Folio Society.

Kafka bên bờ biển ra mắt lần đầu tại Nhật năm 2002, sau đó được dịch sang tiếng Anh và nhận được giải thưởng Franz Kafka danh giá vào năm 2006.

Tác phẩm xoay quanh câu chuyện của thiếu niên 15 tuổi chạy trốn khỏi nhà để thoát khỏi lời nguyền khủng khiếp và một ông già có khả năng nói chuyện với mèo. Hai số phận đan cài vào nhau, tạo nên một thế giới mộng mơ, vận hành trong không gian nửa thực nửa ảo, nửa tỉnh táo nửa điên rồ.

Trong lời đề tựa mới, Murakami chia sẻ lại trải nghiệm của ông khi sáng tác Kafka bên bờ biển rằng: "Khi viết cuốn tiểu thuyết này, tôi đã hít thở cùng một bầu không khí mà tôi đã hít thở khi tôi 15 tuổi, cùng một thứ ánh sáng mà tôi đã cảm thấy rất nhiều năm trước đây... Tôi nhận ra rằng đôi khi trở thành một nhà văn thật tuyệt vời biết bao".

Từ thiết kế hộp trượt ấn tượng đến các họa tiết trang nhã, họa sĩ Daniel Liévano đã mang đến một ấn bản độc đáo dành cho những người hâm mộ Murakami trên khắp thế giới.

Sau Kafka bên bờ biển, nhiều tác phẩm khác của Haruki Murakami dự kiến xuất hiện trong bộ sưu tập sách đặc biệt của Folio Society.