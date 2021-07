K-ICM xóa MV có 1,4 triệu dislike khỏi YouTube

"Cần một lý do" đã bị chuyển sang chế độ không công khai. MV ra mắt đầu năm 2020 và hiện có 14 triệu lượt xem.

Ngày 11/7, MV Cần một lý do của K-ICM và Quang Đông biến mất trên YouTube. Khi tìm kiếm từ khóa "Cần một lý do” trên các nền tảng mạng xã hội, kết quả hiện ra là các bản demo hoặc cover thay vì MV chính thức được phát năm 2020 của K-ICM.

MV hiện được đặt chế độ không công khai. Chỉ những ai có đường link ban đầu mới truy cập được MV. Công chúng cho rằng K-ICM muốn ẩn MV Cần một lý do vì lượt dislike (không thích) quá lớn. Phóng viên Zing đặt câu hỏi về lý do cài đặt MV sang chế độ không công khai, K-ICM trả lời: “Tôi làm MV hiếm khi nhận tài trợ, đều do tôi tự chi tiền. Trước là để thỏa mãn đam mê âm nhạc, sau là khán giả yêu mến tôi thưởng thức. Âm nhạc của tôi không bị ràng buộc trách nhiệm hay chi phối tài chính với bên ngoài nên tôi có quyền ẩn, xóa hay giữ những sản phẩm làm ra, khán giả của mình đã thưởng thức rồi".

“Tôi không ngại đối diện và thừa nhận việc bị ghét bỏ khi đó là tổn thương rất lớn với mình ở tuổi 20. Tôi của hiện tại trưởng thành và mạnh mẽ hơn để không còn bối rối, băn khoăn khi nhìn lại. Nhưng đó vẫn là ký ức buồn với tôi và những người thương tôi", nhà sản xuất tiếp tục.

“Đem đến tích cực thì mình giữ, tiêu cực cho cả mình và người thân thương thì nên bỏ nó đi. Dành chỗ cho tốt đẹp mới. Âm nhạc của tôi cũng vậy. Trải qua mất mát, đau khổ gì chăng nữa, bạn cũng sẽ không tìm thấy tiêu cực trong âm nhạc của K-ICM", anh nhấn mạnh.

Cần một lý do là sản phẩm ra mắt của Quang Đông ở công ty K-ICM. Đây cũng là MV đầu tiên K-ICM phát hành sau khi Jack rời đi. Ngay khi ra mắt đầu năm 2020, MV bị khán giả phản ứng dữ dội bằng cách nhấn dislike. Chỉ sau 3 ngày phát hành, MV có 1 triệu dislike.

Cần một lý do là MV đầu tiên của Quang Đông.

Tính tới tháng 2/2020, MV của K-ICM thậm chí nằm trong top 40 những video bị dislike nhiều nhất. Đây cũng là MV có lượt dislike lớn nhất Vpop. MV hiện có 14 triệu lượt xem với 1,4 triệu dislike, 166 like (thích).

Khi đó, chia sẻ với Zing về phản ứng tiêu cực của khán giả, K-ICM cho biết: “Phía K-ICM làm hết những điều trong khả năng để giúp sản phẩm ra mắt thuận lợi. Là một nghệ sĩ, K-ICM tôn trọng tất cả ý kiến mà khán giả nhìn nhận về sản phẩm vừa ra mắt”.

“Chúng tôi mong muốn sản phẩm được đón nhận ở góc độ âm nhạc. Dù biết rằng việc phát hành MV vào thời điểm này gặp nhiều ý kiến trái chiều của dư luận, nhưng không còn cách nào khác vì bản thân K-ICM vẫn phải duy trì công việc của một nghệ sĩ”, anh nói thêm.

Thời gian qua, K-ICM tập trung cho âm nhạc, phát hành nhiều sản phẩm. Anh chuẩn bị trở lại với MV Chim quý trong lồng hợp tác với Văn Mai Hương.