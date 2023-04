Juventus thắp sáng cơ hội vào top 4

Trước đội đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng, Juventus có thế trận không hề dễ dàng nhưng vẫn thắng tối thiểu nhờ bàn duy nhất của Moise Kean.

Họ kiểm soát không quá vượt trội (56%) và có số cơ hội dứt điểm bằng Verona (10 lần). Thậm chí, đội khách mới là những người tạo ra tình huống nguy hiểm đầu tiên khi Fabio Depaoli có một cú volley nguy hiểm đưa bóng đi chệch cột trong gang tấc ở phút 15.

Trong khi đó, Juventus tương đối bế tắc trong hiệp một. Cơ hội của "Bà đầm già" chỉ là những cú sút phạt, sút xa không mấy nguy hiểm của Danilo hay Juan Cuadrado. Phải đến phút 55, Juventus mới có bàn mở tỷ số. Kean có pha chạy chỗ khôn ngoan để đón đường chuyền của Manuel Locatelli. Sau đó, tiền đạo người Italy xử lý gọn gàng để đánh bại thủ thành Lorenzo Montipo.

Trong phần còn lại của trận đấu, Verona dồn lên tấn công, tạo nhiều sức ép nhằm tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, những pha dứt điểm của họ chưa đủ sắc bén để đánh bại Wojciech Szczesny. Ở chiều ngược lại, Juventus cũng không tận dụng được cơ hội. Vì thế, trận đấu kết thúc với phần thắng 1-0 dành cho Juventus.

Hiện tại, Juventus có 44 điểm sau 28 trận. Họ còn kém AC Milan, đội đứng thứ 4 đúng 4 điểm và chơi nhiều hơn một trận. Cơ hội vào top 4 của Juventus vẫn còn sáng khi Serie A còn 10 vòng nữa mới khép lại.

