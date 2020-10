Juventus sẽ vô hại trước Barca vì không có Ronaldo?

Lý do Hành Or 'về mo' ở Rap Việt

0 2

Khi Hành Or gục ngã ở vòng Bứt phá trước PRT MCK và Tlinh, Binz nhận không ít búa rìu dư luận. Nhưng Hành Or có hoàn toàn vô can trong sự bại trận của chính mình?