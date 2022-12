Juventus không cho Pogba sang Qatar xem chung kết World Cup

Theo The Sun, Juventus muốn Paul Pogba dành sự tập trung cho việc điều trị chấn thương để trở lại sớm nhất có thể. Trước đó, tiền vệ này gặp vấn đề ở sụn chêm và phải tiến hành phẫu thuật, qua đó rời xa sân cỏ ít nhất cho đến tháng 1/2023.

Tại Italy, Pogba thường xuyên dành thời gian để cùng gia đình cổ vũ tuyển Pháp. Anh cũng liên tục gửi lời chúc mừng đến đồng đội thông qua trang cá nhân.

Tại World Cup 2018, Pogba là trụ cột của tuyển Pháp. Anh ra sân ở mọi trận đấu và ghi bàn trong chiến thắng 4-2 trước Croatia ở chung kết.

Ở giải đấu diễn ra trên đất Qatar, HLV Deschamps tìm được người thay thế xứng đáng cho Pogba, đó là Antoine Griezmann. Đến nay, "Grizou" là cầu thủ tạo cơ hội nhiều nhất tại World Cup (11 lần). Chưa dừng ở đó, cựu sao Barca còn có đóng góp không nhỏ ở mặt trận phòng ngự.

Một tuyển thủ Pháp khác là Lucas Hernandez cũng không được phép đến Qatar để xem trận chung kết World Cup. Bayern Munich yêu cầu cựu hậu vệ Atletico Madrid ở lại Đức để điều trị chấn thương đầu gối mắc phải trong trận gặp Australia tại vòng bảng.

Trong khi đó, Real Madrid được cho là sẽ không ngăn cản Karim Benzema đến Qatar. Thậm chí, chân sút sinh năm 1987 còn có thể dự chung kết bởi anh vẫn nằm trong danh sách của tuyển Pháp.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019