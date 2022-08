Juventus có tân binh thứ 5 trị giá 17 triệu euro

Eintracht Frankfurt xác nhận chia tay Filip Kostic. Tiền vệ này đạt thỏa thuận gia nhập Juventus trong mùa hè năm nay.

"Kostic không góp mặt trong thành phần đội bóng tham dự trận tranh Siêu cúp Châu Âu. Cầu thủ này sẽ rời câu lạc bộ", Eintracht Frankfurt phát đi thông báo ngắn gọn. Cầu thủ sinh năm 1992 sẽ có buổi kiểm tra y tế ở Turin trước khi ra mắt Juventus.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano tiết lộ Juventus trả cho Frankfurt 16-17 triệu euro bao gồm phụ phí để có chữ ký của Kostic. Nhà báo người Italy dùng cụm từ "Here We Go" quen thuộc để khẳng định thương vụ đã hoàn tất.

Tân binh tiếp theo của Juventus trong mùa hè năm nay.

Kostic trở thành tân binh thứ 5 của "Bà đầm già" trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay. Trước đó, họ chiêu mộ thành công Angel Di Maria và Paul Pogba theo dạng tự do cũng như chi 47 triệu euro mua Gleison Bremer và 40 triệu euro cho Federico Chiesa.

Với Kostic, Juventus sở hữu một cầu thủ khá đa năng. Anh có thể hoạt động trong vai trò hậu vệ cánh trái, đá tốt ở vị trí tiền vệ và cả tiền đạo dạt trái. Mùa 2021/22, Kostic đóng góp 7 bàn và có 15 kiến tạo sau 43 trận trên mọi đấu trường. Anh là nhân tố quan trọng giúp Frankfurt lên ngôi vô địch Europa League.

Việc Pogba chấn thương và phải nghỉ thi đấu 5 tuần là lý do Juventus dành sự quan tâm cho Kostic. Pogba được chẩn đoán rách sụn chêm đầu gối. "Sau khi bị đau ở đầu gối phải, Paul Pogba được đưa đi chụp X quang. Kết quả cho thấy cầu thủ này dính chấn thương ở phần sụn chêm", trang chủ Juventus thông báo.

Tờ La Gazzetta dello Sport xác nhận Pogba chọn phương án điều trị chấn thương đầu gối thay vì lên bàn mổ. Động thái này có thể giúp cựu sao Man Utd kịp hồi phục cho kỳ World Cup 2022.