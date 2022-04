Justin Lin rời ghế đạo diễn 'Fast and Furious'

Kể từ phần 10 của thương hiệu "Fast and Furious", Justin Lin sẽ không còn giữ vai trò đạo diễn. Dẫu vậy, anh vẫn tham gia loạt phim ở cương vị sản xuất.

Theo Variety, Justin Lin không chỉ đạo phần tiếp theo của thương hiệu Fast and Furious - bộ phim đã bấm máy từ tuần trước. Nhà làm phim kiêm đồng biên kịch Dan Mazeau vẫn tham gia dự án với tư cách nhà sản xuất.

"Với sự hỗ trợ từ Universal, tôi đã đưa ra quyết định khó khăn khi rời ghế đạo diễn Fast X nhưng vẫn góp công vào bộ phim ở cương vị sản xuất", Justin Lin thông báo trên mạng xã hội.

Hơn 10 năm với 5 bộ phim, Lin đã gắn bó với thương hiệu, những diễn viên xuất sắc và các phân đoạn nguy hiểm, pha rượt đuổi ôtô hấp dẫn đến nghẹt thở nhất. Đạo diễn gốc Đài Loan cảm thấy tự hào nhưng cũng nuối tiếc khi chuyển sang vai trò khác.

Justin Lin sẽ không gắn bó với loạt phim Fast and Furious ở vai trò đạo diễn. Ảnh: Complex.

"Là đứa con nhập cư gốc Á, tôi tự hào khi đã góp phần xây dựng nên thương hiệu đa dạng nhất trong lịch sử điện ảnh. Tôi mãi mãi biết ơn dàn diễn viên, các thành viên trong ê-kíp và hãng phim đã hỗ trợ, chào đón tôi đến với đại gia đình Fast", Lin chia sẻ thêm.

Variety cho biết quá trình sản xuất Fast X đã bắt đầu từ ngày 20/4 với sự trở lại của Vin Diesel, Jordana Brewster, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Nathalie Emmanuel, Sung Kang và Charlize Theron. Những gương mặt mới bao gồm Michael Rooker, Jason Momoa, Daniela Melchior và Brie Larson. Fast X dự kiến ra rạp ngày 19/5/2023.

Justin Lin đã chỉ đạo 5 phần phim Fast and Furious, bắt đầu với The Fast and the Furious: Tokyo Drift năm 2006, sau đó là Fast & Furious 4 (2009), Fast Five (2011), Fast & Furious 6 (2013). Bộ phim cuối cùng Lin đạo diễn cho thương hiệu - Fast 9 (2021) - đã thu về hơn 700 triệu USD . Các bộ phim của Lin mang về tổng cộng 1,9 tỷ USD trên toàn cầu.

Hồi năm ngoái, trong lúc quảng bá cho Fast 9, Justin Lin đã nói về hướng đi của phần 10 và 11. Lin nói anh và Vin Diesel đã vẽ ra lộ trình cho thương hiệu hành động từ gần một thập kỷ trước.

"Tôi thường ngồi lại nói chuyện với Vin và Paul Walker, và tôi nghĩ những cuộc trò chuyện đó chỉ là một bài tập lý thuyết. Sau đó, tôi kéo Vin lại và nói 'Chúng ta phải hành động'", vị đạo diễn phát biểu.