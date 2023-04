Justin Bieber xuất hiện mệt mỏi bên vợ

Justin Bieber cho thấy dấu hiệu mệt mỏi khi tham dự lễ hội âm nhạc Coachella 2023. Hình ảnh Hailey Bieber vỗ về chồng được bàn tán trên mạng xã hội.

Theo Page Six, người hâm mộ tỏ ra lo lắng về tình trạng sức khỏe của Justin Bieber trong phần trình diễn của The Kid Laroi tại Coachella 2023. Trong đoạn video được đăng tải và lan truyền trên mạng xã hội, giọng ca Sorry đổ gục lên hàng rào phía trước. Vợ của Bieber chủ động xoa lưng để giúp anh thoải mái hơn.

Dưới phần bình luận, người hâm mộ để lại nhiều ý kiến về hình ảnh đáng quan ngại của Justin Bieber. "Anh ấy không muốn ở đó, bạn có thể thấy rằng Bieber cho thấy sự lo âu khi ở một nơi quá lâu", một thành viên mạng viết.

Những người khác dành lời khen cho Hailey như "Thực sự ngưỡng mộ mối quan hệ của họ, cặp đôi rất dịu dàng và đáng yêu. Justin Bieber được ban phước khi ở bên Hailey", “Tôi cần một người quan tâm và kiên nhẫn đối với tôi. Hailey là một cô gái ngọt ngào”.

Justin Bieber cho thấy dấu hiệu mệt mỏi trong lễ hội âm nhạc Coachella 2023. Ảnh: @21metgala.

Ngay sau đó, giọng ca Peaches được trông thấy năng lượng hơn khi hưởng ứng màn trình diễn của rapper người Australia. Trạng thái mệt mỏi của Justin Bieber có thể chỉ là thoáng qua. Nam ca sĩ từng xuất hiện với vẻ ngoài tiều tụy khi tham dự bữa tiệc hậu Oscars hồi tháng 3 vừa qua.

Vào tháng 9/2022, Justin Bieber thông báo hoãn chuyến lưu diễn trong bối cảnh anh đang phải chiến đấu với hội chứng Ramsay-Hunt. Ca sĩ người Canada được chẩn đoán mắc chứng rối loạn thần kinh từng khiến anh bị liệt mặt. Hiện cơ mặt của Justin Bieber đã trở lại bình thường và anh đang tích cực thực hiện các phương pháp hồi phục cần thiết để đạt thể trạng tốt nhất.