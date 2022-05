Justin Bieber và dàn nghệ sĩ đổi mới suit

Màu sắc, phom dáng được thay đổi giúp người mặc suit cảm thấy thoải mái, năng động hơn.

Bộ suit ra đời kèm theo những yêu cầu khắt khe của trang phục công sở. Thiết kế gắn liền với những doanh nhân, luật sư... Tuy nhiên, sau đại dịch, suit không còn được ưa chuộng như trước. Đàn ông đang từ bỏ thói quen mặc suit được cắt may tỉ mỉ.

Trong khi suit cổ điển không còn được ưa chuộng, giới nghệ sĩ đang nỗ lực đổi mới bộ đồ. Harry Style phối suit cùng áo len, vòng ngọc trai. Justin Bieber diện các thiết kế phom quá khổ với crocs, sneakers. Bên cạnh đó, nhiều nghệ sĩ khác ưa chuộng các bộ suit có dáng rộng, màu sắc sặc sỡ.

Giới nghệ sĩ đang cố gắng đổi mới bộ suit. Ảnh: WSJ.

Biến tấu suit để thể hiện phong cách riêng

Atelier Saman Amel, một nhà may ở Stockholm, cho biết lượng khách hàng yêu thích những bộ suit cách điệu đang tăng lên đáng kể. Trong khi đó, Mark Cho, đồng sáng lập Armory, nhà may có cửa hàng ở New York và Hong Kong, nhận thấy: "Đối với những người làm trong lĩnh vực sáng tạo, bộ suit trở thành nguyên liệu tuyệt vời".

Bộ đồ của Justin Bieber không được đánh giá cao do phom dáng quá rộng. Ảnh: Getty.

Những người yêu thích tự do, họ chuộng bộ đồ rộng, vải có họa tiết hoặc kết hợp suit cùng phụ kiện nhiều màu sắc. Điều này được họ cho là "diện một món đồ cổ điển nhưng biến tấu theo phong cách riêng".

Hiện nay, có nhiều phương pháp được áp dụng để đổi mới bộ suit. Điển hình là may suit phom dáng rộng. Mark Cho nhận thấy những bộ đồ phom dáng suông đang thay thế thiết kế vừa vặn, ôm dáng. Dag Granath, đồng sáng lập Atelier Saman Amel, cho biết các khách hàng đang yêu thích quần ống suông dài, che giày.

Tuy nhiên, với trào lưu diện suit dáng rộng, Dag Granath khuyên người mặc nên tiết chế. Anh nhận thấy trang phục của nam diễn viên Riz Ahmed tại Oscar năm nay là hợp lý. Trong khi đó, bộ đồ Justin Bieber mặc tại lễ trao giải Grammy không được đánh giá cao. Phom dáng trang phục quá rộng khiến nam ca sĩ nhìn nhỏ bé.

Chất liệu, phom dáng giúp suit hiện đại hơn

Bên cạnh phom dáng, nhiều người chú tâm vào chất liệu. John Pizzarelli, 62 tuổi, một nhạc công ở New York, chọn các bộ đồ được may bằng vải dệt.

Ngoài ra, Michael Kagan, 41 tuổi, nghệ sĩ ở New York, không còn chuộng các chất liệu cổ điển. Gần đây, anh mới mua bộ suit 2 hàng cúc từ Armory để mặc cho dịp khai mạc buổi triển lãm. Thiết kế được trang trí bằng len sợi bông màu xanh lam đậm. Bộ đồ nhìn trang trọng nhưng vẫn cá tính.

Dag Granath nhận thấy vải flannel, cashmere được ưa chuộng nhờ chất lượng tuyệt vời. Trong khi đó, anh nhấn mạnh vải dệt khiến bộ suit trở nên sống động hơn. Với thời tiết lạnh, Dag Granath gợi ý phái mạnh tìm mua bộ suit may bằng vải lanh dày. Việc diện suit với chất liệu khác biệt giúp bộ đồ nhìn phóng túng nhưng vẫn giữ nét sang trọng.

Khi đổi mới bộ suit, những nghệ sĩ chú trọng vào chất liệu, phom dáng. Ảnh: People.

Để khiến suit trở nên hiện đại, mới mẻ hơn, nhiều người chọn cách phối đồ khác biệt.

Mark Cho nhận thấy các khách hàng thường phối suit cùng áo polo dệt kim thay cho mẫu sơ mi gọn gàng. Michael Kagan kết hợp sơ mi denim hoặc may bằng chất liệu chambray để tạo nên bộ đồ trẻ trung. Anh nhận thấy các mẫu sơ mi thông thường có phom dáng cứng nhắc.

Ngoài ra, Mark Cho cho rằng mọi người đang sáng tạo hơn trong việc chọn phụ kiện phối cùng suit. Thắt lưng da, khăn lụa hoặc cà vạt có họa tiết trẻ trung được nhiều người ưa chuộng.

Ông John Pizzarelli thường đeo tất màu hồng hoặc tím khi diện suit. Mặt khác, một số người tạo điểm nhấn ở đôi giày. Mẫu giày lười với họa tiết tua rua đang phổ biến. Michael Kagan ưu tiên những đôi sneakers không dây trẻ trung.

Nếu bạn cảm thấy trang phục đang quá nổi bật, Dag Granath gợi ý cân bằng bộ đồ với đôi boots da tông đen.