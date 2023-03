Justin Bieber tìm kiếm bộ đồ trắng của Selena Gomez

Cây trang phục màu trắng được Selena Gomez diện tại Coachella 2019 lập tức trở thành chủ đề bán tán sau khi bị phát hiện nằm trong lịch sử tìm kiếm của Justin Bieber.

Bộ trang phục trắng tại Coachella của Selena Gomez gây sốt sau khi xuất hiện trong lịch sử tìm kiếm của Justin Bieber. Ảnh: @selenagomez.

Diện bộ đồ white-on-white tại sân khấu Coachella 2019, Selena Gomez khẳng định vị thế của một biểu tượng thời trang. Outfit này sau đó đã xuất hiện trên thanh tìm kiếm của bạn trai cũ Justin Bieber.

Khi các tin đồn liên tục xảy ra xung quanh bộ ba Justin Bieber - Hailey Bieber - Selena Gomez, trang phục trình diễn của giọng ca Loose you to love me lại gây chú ý với truyền thông, công chúng.

Outfit của Selena Gomez tại Coachella 2019 là sự kết hợp của thương hiệu Versace và Ralph Lauren. Ảnh: @selenagomez.

Cây đồ trắng tại Coachella

Tại Coachella 2019, Selena Gomez đã có tiết mục kết hợp cùng Cardi B và Ozuna. Trên sân khấu chương trình, Selena đã bỏ qua quy định về trang phục boho của lễ hội này.

Bộ đồ của cô là sự kết hợp giữa 2 thương hiệu thời trang cao cấp Versace và Ralph Lauren.

Nữ ca sĩ diện chiếc áo ren trong suốt với chi tiết tua rua trị giá 1.500 USD đến từ thương hiệu Versace. Đường viền cổ áo xếp nếp tạo điểm nhấn cho outfit.

Ngoài ra, chiếc blazer và quần trắng của Selena cũng được giới mộ điệu chú ý. Sự nữ tính của chiếc áo ren và sự thanh lịch của bộ suit mang phong cách menswear tạo nên một tổng thể hòa hợp.

Phương pháp kết hợp white-on-white cũng được nữ ca sĩ ứng dụng thành công. Đôi giày cao gót trắng mũi nhọn là món đồ hoàn thiện outfit, giúp kéo dài đôi chân của Selena Gomez.

Bộ đồ trình diễn của Selena Gomez xuất hiện trong thanh công cụ tìm kiếm của bạn trai cũ. Ảnh: @justinbieber.

Outfit của Selena xuất hiện trong lịch sử tìm kiếm của Justin Bieber

Ngay sau đó, bạn trai cũ của Selena Gomez - Justin Bieber đã đăng tải một ảnh chụp màn hình lên mạng xã hội. Trong bức ảnh, khán giả nhận ra lịch sử tìm kiếm của nam ca sĩ có liên quan đến trang phục biểu diễn của Selena tại Coachella.

Justin Bieber đã lên tiếng đính chính về vấn đề này. Anh khẳng định đây là một tai nạn, giọng ca Sorry không cố tình tìm kiếm thông tin về outfit của Selena Gomez.

“Lịch sử tìm kiếm này xuất hiện ngay sau khi tôi và vợ xem lại màn trình diễn của tôi tại Coachella. Cô ấy (Selena) biểu diễn ngay sau đó nên các thông tin liên quan có thể được gợi ý. Vì không có gì để che giấu, tôi đã không suy nghĩ kỹ trước khi đăng tải ảnh chụp màn hình”, Justin Bieber chia sẻ thông qua tài khoản cá nhân.

Selena Gomez diện set denim trắng với giày cùng màu, hưởng ứng phong cách phối đồ white-on-white. Ảnh: Celeb Mafia.

Phương pháp phối đồ white-on-white được Selena Gomez hưởng ứng

Trang phục biểu diễn tại Coachella 2019 không phải cây đồ trắng duy nhất của Selena Gomez. Nữ ca sĩ đã nhiều lần ứng dụng thành công cách thức phối đồ ton-sur-ton này.

Xuất hiện tại Paris (Pháp) sau khi trình làng ca khúc Same old love vào năm 2015, cô thu hút sự chú ý của công chúng nhờ bộ đồ trắng tinh. Selena khéo léo kết hợp áo trắng cài khuy cùng chân váy maxi đồng màu.

Năm 2020, nữ ca sĩ có mặt tại New York (Mỹ) để tham dự sự kiện của thương hiệu mỹ phẩm Rare Beauty.

Cô diện một bộ đồ denim trắng, phối cùng sneaker đồng màu. Điểm nhấn của bộ trang phục chính là phần cổ áo khoác màu nâu và hàng khuy vàng lấp lánh.