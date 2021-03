Justin Bieber tiết lộ ý nghĩa của hình xăm mới

Các hình vẽ nghệ thuật trở thành một phần quan trọng trong quá trình phát triển bản thân của Justin Bieber.

Vogue đưa tin cơ thể của Justin Bieber có hình xăm tiêu đề album thứ tư Purpose. Bên cạnh đó, các hình vẽ nghệ thuật khác xuất hiện trên người nam ca sĩ đều gắn liền với những kỷ niệm, mang ý nghĩa quan trọng.

Giọng ca Sorry yêu thích xăm hình. Bộ môn nghệ thuật này đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển con người Justin Bieber. Cách chọn hình xăm của nam ca sĩ ảnh hưởng nhiều bởi tình yêu âm nhạc.

Hình xăm trên người Justin Bieber gợi nhớ đến những kỷ niệm, chông gai anh từng trải qua.

Trong dịp trò chuyện cùng Vogue, Justin Bieber tâm sự về hình xăm dưới vai phải: "Hình con gấu tôi xăm ở New Zealand tượng trưng cho sự yên nghỉ. Một con gấu luôn cứng rắn và kiên cường cũng cần ngủ đông. Điều này rất quan trọng. Chúng ta luôn đi mà không nghỉ. Việc này có thể khiến chúng ta bị kiệt sức".

Đối với Justin Bieber, cuộc sống luôn phủ kín với lịch trình dày đặc. Anh đã dành thời gian cho những kỳ nghỉ để làm mới bản thân.

"Con sư tử được thực hiện bởi nghệ sĩ xăm hình Bang Bang tượng trưng cho việc có trái tim của loài vật này. Mạnh dạn, can đảm và mạnh mẽ", Bieber nói thêm về hình vẽ nghệ thuật trên ngực trái.

Đây là một trong những thiết kế được lấy cảm hứng từ động vật của nam ca sĩ. Anh là người yêu động vật có tiếng. Bởi vậy, giọng ca As long as you love me đã xăm thêm hình con chim lên cổ. Dr Woo là người thực hiện hình vẽ.

Một số hình xăm bắt nguồn từ tình yêu động vật.

Trong khi đó, bông hồng trên cổ nam ca sĩ như biểu tượng gợi nhớ đến những chông gai anh từng trải qua: "Bông hồng được thực hiện bởi Dr Woo nhắc nhở tôi rằng dù bản thân có khiếm khuyết, vẻ đẹp thực sự vẫn toả sáng, kể cả chúng có những khía cạnh thô ráp".