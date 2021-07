Justin Bieber tham gia sự kiện có mặt tình cũ

Kể từ khi cưới Hailey, đây là lần thứ hai Justin Bieber xuất hiện cùng địa điểm với người yêu cũ Chantel Jeffries.

Ngày 11/7, Daily Mail đưa tin Justin Bieber và Chantel Jeffries cùng dự tiệc khai trương nhà hàng ở Los Angeles, Mỹ. Cả hai không đứng chung khung hình, nhưng lúc Bieber biểu diễn, Jeffries đã đứng xem từ bên dưới.

Theo nguồn tin, Hailey cũng có mặt để ủng hộ chồng. Sau đó, trên Instagram, giọng ca người Canada chia sẻ các video trong buổi diễn và cả ảnh khóa môi bà xã.

Những tiết mục sôi động ở sự kiện cũng được Chantel Jeffries ghi lại trên Instagram Story. Hậu chia tay, cả hai tránh nhắc đến người kia trên truyền thông hoặc mạng xã hội.

Justin Bieber dự sự kiện có mặt của tình cũ. Ảnh: Getty.

Đây không phải lần đầu Justin Bieber chạm mặt Jeffries. Tháng 12/2018, ngôi sao As Long As You Love Me đã vô tình bắt gặp nữ DJ gợi cảm trong lúc đưa Hailey đi ăn tối ở nhà hàng Matsuhisa, Los Angeles.

Chantel Jeffries sinh năm 1992, lớn hơn Bieber 2 tuổi. Cô là DJ, người mẫu Mỹ. Năm 2014, cô nổi tiếng khi hẹn hò ngôi sao nhạc pop, đồng thời là người chứng kiến vụ việc ca sĩ Canada bị bắt do lái xe trong tình trạng say xỉn ở Miami.

Thông tin trên TMZ cho biết Bieber bị cáo buộc lái xe dưới ảnh hưởng của chất có cồn, chống người thi hành công vụ và không có giấy tờ xe hợp lệ. Còn Jeffries không bị kết tội hoặc bắt giam.

Bên cạnh Bieber, Jeffries trải qua thời gian ngắn mặn nồng với The Weeknd. Bộ đôi được phát hiện hẹn hò sau đại nhạc hội Coachella năm 2018. Tuy nhiên, cuộc tình này cũng sớm kết thúc.

Chantel Jeffries từng hẹn hò Justin Bieber và The Weeknd. Ảnh: Daily Mail.

Jeffries từng hẹn hò nhiều ngôi sao tài năng, song sự nghiệp bị chê kém cỏi và nhiều tai tiếng. Cô thường xuyên được nhắc đến trong danh sách những ngôi sao mặc phản cảm nhất ở Liên hoan phim Cannes.