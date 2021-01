Justin Bieber quên lời ca khúc khi biểu diễn

Ca sĩ người Canada quên lời bản hit "Sorry" và biểu diễn chưa tốt ca khúc "Love Yourself" trong đêm giao thừa.

Justin Bieber quên lời khi hát hit 'Sorry' Trong đại nhạc hội, Justin Bieber quên lời lúc biểu diễn ca khúc "Sorry". Anh xin lỗi khán giả ngay sau đó.

Tối 31/12, Justin Bieber trình diễn máu lửa trên sân khấu đại nhạc hội mừng năm mới ở khách sạn The Beverly Hilton (Los Angeles, Mỹ). Anh khuấy động không khí với các bản hit Sorry, Love Youself và đĩa đơn mới Anyone.

Tuy nhiên, do thể hiện cùng lúc Anyone và hit Sorry từ 5 năm trước, anh đã bị quên lời. Khi hát câu: "You gotta go and get angry at all of my", Bieber đã bỏ qua từ cuối "honesty".

Sau khi hát câu tiếp theo: "You know I try but I don't do too well with apologies", giọng ca sinh năm 1994 nói trong micro: "Xin lỗi, tôi vừa quên lời rồi".

Justin Bieber quên lời khi trình diễn loạt hit đình đám. Ảnh: Getty.

Đến Love Youself, tình cũ Selena Gomez cũng hát vấp. Tuy vậy, Bieber nhanh chóng lấy lại tinh thần nhờ sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả. Theo People, có lẽ nguyên nhân là anh không có nhiều thời gian tập chương trình.

Trên Instagram, Bieber chia sẻ: "Không thể vinh dự hơn khi được đứng cạnh nhiều người tuyệt vời tối nay. Cảm ơn các bạn, những người đã mang đến buổi biểu diễn này. Trái tim tôi tràn đầy hy vọng cho năm 2021". Ở phần bình luận, Hailey Bieber cho biết cô tự hào về sự thể hiện của chồng.

Sự kiện âm nhạc diễn ra trực tuyến và cũng có rất nhiều khán giả xem trực tiếp từ ban công. Justin Bieber biểu diễn ở Los Angeles, trong khi một số nghệ sĩ khác trình diễn song song ở quảng trường Thời Đại, New York.

Khép lại đại nhạc hội, Justin Bieber nhanh chóng về nhà tận hưởng khoảnh khắc năm mới bên vợ. Người mẫu Hailey còn đăng bức ảnh được chồng ôm chặt và chú thích: "Chúc mừng năm mới tình yêu của em".

Anh và bà xã quấn lấy nhau như ngày mới yêu. Ảnh: Instagram NV.

Justin Bieber hứa hẹn trở lại mạnh mẽ trong năm 2021. Trong đại nhạc hội đêm giao thừa, anh đã ra mắt ca khúc mới nhất Anyone. Sự kiện lần này cũng đánh dấu việc Bieber lần đầu tiên sau hơn 3 năm mới tham gia show âm nhạc hoành tráng như vậy.