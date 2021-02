Justin Bieber phát hành album mới vào tháng 3

“Justice” - album phòng thu thứ sáu của Justin Bieber - dự kiến trình làng khán thính giả từ 19/3.

Theo NME, thông qua trang cá nhân, Justin Bieber thông báo anh sẽ tung ra sản phẩm âm nhạc mới mang tựa đề Justice từ ngày 19/3. Đây là album phòng thu thứ sáu của nam ca sĩ sau My World 2.0 (2010), Under the Mistletoe (2011), Believe (2012), Purpose (2015) và Changes (2020).

Album sẽ bao gồm ba ca khúc từng được anh phát hành dưới dạng đĩa đơn kể từ mùa thu 2020 là Lonely, Anyone và Holy - sản phẩm hợp tác với Chance the Rapper.

Bìa album Justice của Justin Bieber. Đĩa nhạc sẽ được phát hành từ 19/3. Ảnh: Complex.

Trong chia sẻ trên trang cá nhân, Bieber viết: “Tại thời điểm mà hành tinh rạn nứt này có quá nhiều vấn đề, chúng ta đều tìm kiếm sự chữa lành - và công bằng - cho nhân loại. Với album mới, tôi đặt ra mục tiêu sáng tác ra những ca khúc giúp đem tới cảm giác thoải mái và người nghe có thể liên tưởng, kết nối với bản thân. Nhờ đó, không còn ai phải cảm thấy cô độc”.

“Những điều đau đớn và sự thiếu công bằng có thể khiến con người ta cảm thấy bất lực. Âm nhạc là cách giúp nhắc nhở mỗi cá nhân rằng không có ai cô độc và tất cả có thể kết nối với nhau”, anh tiếp tục.

“Tôi biết rằng mình không thể đơn giản giải quyết vấn đề thiếu công bằng chỉ bằng cách sáng tác nhạc. Nhưng tôi chắc chắn rằng nếu tất cả đều góp công sức cho hành tinh này thông qua tài năng của bản thân, chúng ta sẽ trở nên đoàn kết hơn. Tôi chỉ muốn đóng góp một phần công sức nhỏ bé thông qua đĩa nhạc này…”, Bieber khép lại.

Hiện Justin Bieber chưa công bố số lượng ca khúc hay thời lượng của Justice. Đĩa nhạc mới vốn được anh úp mở từ tháng 4/2020 trong thời gian phải giãn cách xã hội vì đại dịch Covid-19.

Cuối tháng 1, Bieber tung ra EP mang tên JB6 bao gồm các sáng tác trong thời gian qua, đồng thời tiết lộ rằng album phòng thu thứ sáu cũng chuẩn bị ra mắt công chúng.