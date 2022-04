Justin Bieber, Olivia Rodrigo khuấy động sân khấu Grammy 2022

Lil Nax X (phải) trình diễn lần lượt Dead Right Now, Montero (nhạc phim Call Me By Your Name) và Industry Baby toàn những ca khúc gây sốt, nằm trong top BXH Billboard 100. Nhưng đặc biệt nhất, Lil Nax X muốn bênh vực cộng đồng LGBTQ+ với Montero. Nam nghệ sĩ đã công khai là người đồng tính và thường xuyên chưng diện điệu đà trước công chúng. Ảnh: NME.