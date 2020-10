Justin Bieber nói bóng gió về Selena Gomez

Trong phim tài liệu mới, ca sĩ 26 tuổi nói anh chịu nhiều nỗi đau và muốn nhanh chóng quên đi mối quan hệ không lành mạnh trong quá khứ.

Ngày 24/10, Daily Mail đưa tin Justin Bieber chuẩn bị phát hành phim tài liệu mang tên Justin Bieber: Next Chapter. Phim chủ yếu nói về nỗi đau của nam ca sĩ cùng những mối quan hệ không lành mạnh trong quá khứ. Đồng thời, anh nói về cách đối mặt và vượt qua chúng.

"Trời ơi, nỗi đau này bao giờ mới nguôi ngoai", anh nói trong phim tài liệu.

Theo tờ báo Anh, tuy không nhắc cụ thể người trong cuộc nhưng người hâm mộ dễ dàng nhận ra Bieber ám chỉ Selena Gomez, người anh đã hẹn hò từ năm 2010-2018.

Justin Bieber thể hiện tình cảm với vợ trong phim tài liệu kể về những mối quan hệ trong quá khứ.

Trước đây, nữ ca sĩ sinh năm 1992 từng tác động nhiều đến Bieber. Anh thừa nhận bạn gái hơn tuổi đã truyền cảm hứng và khiến anh sáng tác hai ca khúc Sorry và Mark My Words. Trong thời gian yêu nhau, nam ca sĩ bị gắn với hình ảnh trai hư, ngoại hình già nua, cách ăn mặc khó hiểu...

Sau nhiều năm chia tay, anh thấy khó chịu vì truyền thông và cộng đồng mạng cứ nhắc về mối quan hệ này. "Tôi thà bỏ đi còn hơn tiếp tục trong vòng quay này. Bây giờ tôi chỉ hy vọng vào vợ và ơn trên", ca sĩ 26 tuổi nói trong trailer.

Tuy nhiên, Justin Bieber khẳng định anh không sợ hãi, chỉ là điều này dựa trên quá khứ không mấy tốt đẹp và mong muốn thay đổi của chính mình.

Trong trailer dài 2 phút, Hailey Baldwin Bieber cũng có mặt. Cô ở cạnh nắm tay, động viên chồng vượt qua khó khăn. Giọng ca Yummy nói biết ơn vì luôn có bà xã ở bên. Ngôi sao nhạc pop khẳng định đang hạnh phúc và có mối quan hệ tốt đẹp với vợ.

"Tôi tự tin hơn nhiều từ khi cưới vợ", giọng ca What Do You Mean nói.

Hailey Baldwin có động thái đáp trả sau vụ người hâm mộ nói ông xã cô xăm tên Selena Gomez lên cổ.

Trong Justin Bieber: Next Chapter, ngoài việc chia sẻ chuyện quá khứ, anh tập trung nói về cách vợ chồng ngôi sao nổi tiếng đối mặt với dịch bệnh. Nam ca sĩ khẳng định dịch Covid-19 giúp hai người có thời gian tìm hiểu và củng cố mối quan hệ.

Gần đây, Justin Bieber liên tục bị khơi lại chuyện hẹn hò với Selena Gomez. Hình xăm mới trên cổ của ca sĩ 26 tuổi được người hâm mộ cho là có hình chữ S, ngầm nhắc đến người yêu.

Tuy nhiên, thông tin này bị truyền thông phương Tây cho là vô căn cứ. Bởi vợ chồng Justin Bieber đang hạnh phúc. Họ vừa kỷ niệm hai năm ngày cưới hôm 30/9.

Sau vụ việc, Hailey Bieber xăm tên ông xã lên ngón áp út, dân mạng tiếp tục phát hiện hình xăm có nhiều chi tiết giống với chiếc nhẫn nam ca sĩ từng tặng Selena Gomez. Đây được xem là động thái đáp trả của người mẫu 24 tuổi đến fan của giọng ca Ice Cream.