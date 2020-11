Justin Bieber mặc nội y xuống phố

Hình ảnh ca sĩ "Baby" chạy bộ trên đường phố Los Angeles chỉ với chiếc quần ngắn khiến nhiều người bàn tán.

Theo The Sun, ngày 2/11, Justin Bieber thực hiện các cảnh quay cho MV mới ở trung tâm thành phố Los Angeles, Mỹ. Nam ca sĩ làm việc xuyên đêm để đảm bảo tiến độ.

Sau khi xong một phân đoạn, giọng ca Love Yourself bất ngờ chạy ra bên ngoài trong tình trạng chỉ mặc nội y. Anh tỏ ra hớn hở, vui vẻ vẫy tay chào ống kính.

Justin Bieber vô tư mặc nội y chạy ngoài đường. Ảnh: The Sun.

Những hình ảnh này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên Twitter. Người hâm mộ tỏ ra bất ngờ, không rõ hành động khó hiểu của Bieber. Bên cạnh đó, nhiều thành viên bình luận về cơ thể phủ kín hình xăm của nam ca sĩ. Thân hình Bieber được khen săn chắc, gọn gàng dù đã mất 6 múi.

Paparazzi cho hay Hailey Bieber cũng xuất hiện tại set quay để chăm chồng nhưng cô mặc đồ kín đáo với áo khoác dài và quần jeans.

Từ khi nổi tiếng, Justin Bieber đã xây dựng phong cách nổi loạn, phóng khoáng. Anh chuộng trang phục cạp trễ. Gu phối đồ kiểu này khiến giọng ca gốc Canada nhiều lần vướng tranh cãi. Sau khi lập gia đình, Bieber vẫn duy trì phong cách trước đây nhưng tiết chế hơn.

Gu ăn mặc khoe nội y của Justin Bieber từng khiến công chúng khó chịu. Ảnh: Daily Mail.

Vào dịp lễ Halloween, Justin Bieber cosplay cao bồi bụi phủi và làm nền cho vợ Hailey trong hình tượng nữ y tá Ratched gợi cảm của tác phẩm kinh điển One Flew Over the Cuckoo's Nest. Cặp sao cùng bạn bè vui chơi trên chiếc xe tải được trang trí rùng rợn của George Clooney.

Hồi giữa tháng 10, sau chuyến du lịch kỷ niệm mừng ngày cưới, vợ chồng Justin Bieber rao bán biệt thự ở bang California với giá 9 triệu USD . Họ quyết định sẽ tậu cơ ngơi khác hoành tráng hơn với giá 26 triệu USD .

Trước câu hỏi về chuyện sinh con, Bieber và vợ nói vẫn chưa vội. Chân dài 24 tuổi chia sẻ: "Tôi từng muốn có con sớm. Nhưng bây giờ, khi đã kết hôn, sự thôi thúc trong tôi không nhiều nữa. Tôi là cô gái tham vọng với nhiều công việc cần làm. Chắc chắn tôi phải có con, chỉ là không phải bây giờ".