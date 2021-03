Justin Bieber mặc đẹp hơn khi đến Pháp

Vogue nhận định phong cách của Justin Bieber nhìn sành điệu hơn khi anh xuất hiện ở Paris, Pháp. Đón sinh nhật 27 tuổi, nam ca sĩ dành thời gian bên vợ. Gu thời trang của giọng ca As long as you love me là sự phối hợp hài hòa giữa hơi hướm hip hop và nét trưởng thành, mạnh mẽ. Ảnh: Getty.