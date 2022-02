Buổi biểu diễn ở Las Vegas trong khuôn khổ Justice World Tour được dời lại ngày 28/6 sau khi Justin Bieber có kết quả dương tính với nCoV.

Theo People, Justin Bieber xét nghiệm dương tính với nCoV ngày 19/2, sau một ngày nhân viên của nam ca sĩ báo đã nhiễm bệnh. Sức khỏe của Bieber hiện bình thường, anh không có triệu chứng.

Thông báo viết: "Do trong gia đình Justice World Tour có người mắc Covid-19, thật không may, chúng tôi phải hoãn buổi biểu diễn vào chủ nhật ở Las Vegas. Tất nhiên Justin rất thất vọng nhưng sức khỏe và sự an toàn của ê-kíp, người hâm mộ mới là ưu tiên hàng đầu của anh ấy".

Người hâm mộ cũng bày tỏ lo lắng cho Hailey Bieber vì tiếp xúc gần với chồng những ngày qua. Nữ người mẫu đang được tiến hành lấy mẫu xét nghiệm.

Justin Bieber mắc Covid-19 trong thời điểm Justice World Tour đang diễn ra. Ảnh: People.

Chuyến lưu diễn Justice World Tour được dự kiến khởi động vào tháng 3/2020 nhưng bị trì hoãn đến nay do dịch bệnh. Ngày 18/2, Bieber tổ chức show đầu tiên trong khuôn khổ chuyến lưu diễn ở San Diego. Las Vegas là điểm dừng chân thứ hai vào ngày 26/2. Tuy nhiên, buổi diễn đã được dời lại đến 28/6.

Justice World Tour sẽ kéo dài đến tháng 3/2023 và đi qua 20 quốc gia khác nhau. Bieber kết thúc chặng đầu tiên ở Las Vegas trước khi bắt đầu chặng thứ hai ở châu Âu. Anh có kế hoạch thăm 4 quốc gia châu Âu từ ngày 3 đến 10/8.

Chặng 3, 4 và 5 sẽ được diễn ra tại Brazil, Chile, Argentina, Nam Phi, Israel, Australia và New Zealand từ tháng 9 đến tháng 12.

Chuyến lưu diễn trở lại châu Âu cho chặng thứ 6 và chặng cuối cùng, ​​bắt đầu vào ngày 13/1/2023. Bieber sẽ đặt chân tới 16 quốc gia trong suốt ba tháng, với chuyến lưu diễn dự kiến ​​kết thúc tại Kraków, Ba Lan.

Jaden Smith và TEO được chọn là nghệ sĩ mở màn cho tất cả 52 ngày trong chuyến lưu diễn. Eddie Benjamin và Harry Hudson sẽ tham gia show nhạc vào nhiều ngày khác.