Justin Bieber lập kỷ lục ở Billboard

"Justice", album mới nhất của Justin Bieber, đã vươn đến vị trí số một bảng xếp hạng Billboard 200.

Theo Billboard, Justice là album thứ 8 của "Hoàng tử nhạc pop" vươn đến vị trí số một. Bieber, 27 tuổi và một tháng, trở thành nghệ sĩ solo trẻ nhất lịch sử làm được điều này. Kỷ lục cũ do "Vua nhạc rock" Elvis Presley nắm giữ ở tuổi 29 và 11 tháng.

Justice được phát hành ngày 19/3, gồm 16 ca khúc và dẫn đầu BXH Apple Music ở hơn 100 quốc gia sau 5 ngày ra mắt. Trong đó, Peaches là ca khúc mới nhất được trình làng. Sau 10 ngày, MV Peaches hút hơn 45 triệu lượt xem.

Bieber khẳng định vị thế ca sĩ hàng đầu làng nhạc Âu - Mỹ. Ảnh: Getty.

Theo Billboard, hơn 150.000 album Justice được bán trong một tuần (tính trước ngày 25/3). Bản hit Peaches nhiều khả năng vươn lên dẫn đầu BXH Billboard 100. Các ca khúc Holy, Lonely, Anyone và Hold On đang góp mặt trong top 40 Billboard 100.

Justice được giới chuyên môn đánh giá là bước đột phá của Bieber. Album mang dấu ấn Bieber với pop là chủ đạo, nhưng "Hoàng tử nhạc pop" thử sức ở một số màu sắc mới. Nam ca sĩ người Canada dành trọn tâm huyết để nói về cô vợ Hailey và phần nào đó gửi lời nhắn nhủ đến Chúa.

"Hoàng tử nhạc pop" từng mất tích vài năm vì bị trầm cảm. Đầu năm 2021, Bieber phát hành album Changes. Sau một năm, Justice ra đời. Đây là nỗ lực của Bieber trong giai đoạn làng nhạc thế giới chịu ảnh hưởng nặng vì dịch bệnh.

New York Times đánh giá Justice sẽ được đón nhận, nhưng chất lượng chuyên môn chưa thật sự đột phá. Bieber vẫn trong vùng an toàn. Justice khó đạt đến thành công rực rỡ như album Porpuse.

5 năm trước, album Porpuse là đỉnh cao trong sự nghiệp Bieber. Ngay tuần đầu tiên, gần 650.000 album được bán. Đây là album có mức tiêu thụ lớn thứ 6 trong lịch sử âm nhạc Mỹ.

Ba bản hit What Do You Mean?, Sorry và Love Yourself đều vươn lên top đầu BXH Billboard 100. Sau đó, Bieber tổ chức Porpuse World Tour (tour diễn vòng quanh thế giới) để quảng bá album, đạt doanh thu gần 170 triệu USD .

Porpuse đưa Bieber lên vị thế mới trong làng nhạc. Không chỉ vậy, thành công vượt trội của album giúp Bieber vượt qua giai đoạn chật vật vì scandal. Sorry, bản hit lớn nhất của album, là lời xin lỗi Bieber gửi đến fan.