Justin Bieber không đi dép xỏ ngón từ vỏ chai

Hình ảnh nam ca sĩ Canada đi đôi dép làm từ vỏ chai, có logo Balenciaga khiến dân mạng thích thú. Tuy nhiên, đây chỉ là ảnh ghép.

Gần đây, hình ảnh này được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều người lầm tưởng Justin Bieber đã đi đôi dép vỏ chai và Balenciaga thực sự có sản phẩm này. Tuy nhiên, sự thật Justin Bieber đã không "diện" đôi dép đó và chẳng có sản phẩm nào của Balenciaga như vậy.

Đôi giày Justin Bieber đi đã bị "chế" thành dép xỏ ngón làm từ vỏ chai. Ảnh: Neondazer.

Đôi dép này là sản phẩm ảo do tài khoản Neondazer tạo ra. Nhà sáng tạo nội dung số này thường xuyên đăng tải những ý tưởng thiết kế thú vị. Chiếc nón bảo hiểm lấy cảm hứng từ đôi Yeezy Foam Runner cũng là sản phẩm ảo do Neondazer tạo ra.

"Tôi đã thấy Balenciaga làm những thứ kiểu bông tai từ dây buộc giày, áo như dính phân chim... Tôi sẽ không bất ngờ nếu trong tương lai, họ tạo ra đôi dép từ vỏ chai cũ", nhà sáng tạo này nói.

Để khiến mẫu thiết kế trông đáng tin hơn, anh đã ghép hình Justin Bieber trong chiến dịch quảng cáo khác cho Balenciaga vào năm 2021. Sau đó, Neondazer còn làm giả một bức hình chụp sản phẩm được bán trên website với giá gần 900 USD .

Trong hình ảnh gốc, Justin Bieber diện mẫu giày do Balenciaga hợp tác cùng ASICS. Tên mẫu sneakers này là "The Runner", có 3 phối màu gồm Triple Black, All White và Silver Bullet. Mẫu Justin Bieber đi là Silver Bullet. Nó có giá bán đề xuất 1.077 USD .

Đôi dép được tạo hình như đồ chính hãng. Ảnh: Neondazer.

Gần đây, Balenciaga đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều khi cho ra mắt những sản phẩm kỳ lạ. Họ khiến khách hàng bất ngờ khi bán đôi giày rách nát, Crocs đế cao gót, gửi thiệp mời dự show bằng chiếc iPhone 6 vỡ. Mới đầu tháng 8, Balenciaga lại bán thêm cả túi rác trị giá tới 1.790 USD .

Một số người thích thú nói đây là cách làm sáng tạo, phá vỡ ranh giới của sự sang trọng. Tuy nhiên, không ít khách hàng trung thành của thương hiệu nghĩ đây là những trò lố và hãng đang thiếu tôn trọng người mua.