Justin Bieber hợp tác với BTS

Theo Page Six, BTS sẽ góp giọng trong một ca khúc mới thuộc phiên bản deluxe thứ 2 của "Justice" - album được Justin Bieber phát hành hôm 19/3.

Page Six đưa tin Justin Bieber và BTS chuẩn bị hợp tác thu âm một ca khúc mới. Nguồn tin độc quyền tiết lộ với tờ này rằng hai bên nghệ sĩ đang sắp xếp thời gian làm việc và sẽ sớm phát hành sản phẩm chung.

Nguồn tin trên cũng cho rằng ca khúc sẽ nằm trong phiên bản deluxe của Justice - album gần nhất của Justin Bieber. Động thái trên có thể nhằm giữ vững vị trí của album trên các bảng xếp hạng. Đây là phiên bản deluxe thứ 2, trước đó giọng ca As Long As You Love Me cũng đã phát hành một phiên bản khác có tên Triple Chucks Deluxe.

Hồi đầu tháng 4, công ty chủ quản của BTS là HYBE đã mua lại toàn bộ cổ phần của Ithaca Holdings - đơn vị nắm quyền quản lý hoạt động của Justin Bieber. Thời điểm đó, đại diện hai bên đều hứa sẽ thúc đẩy hợp tác giao lưu âm nhạc giữa phương Tây và châu Á. Do đó, nhiều người dự đoán màn kết hợp giữa Justin Bieber và BTS chính là động thái thực hiện lời hứa sau khi Ithaca Holdings sáp nhập vào HYBE.

Page Six đưa tin Justin Bieber sẽ hợp tác vơi BTS trong phiên bản mới của album Justice. Ảnh: JJ.

Bên cạnh đó, BTS cũng vừa được đề 4 hạng mục giải thưởng tại Billboard Music Awards 2021, gồm các mục: Top Social Artist, Top Selling Song, Top Song Sales Artist, Top Duo/Group.

Đây là năm thứ 5 liên tiếp nhóm nhạc 7 thành viên được đề cử tại giải thưởng âm nhạc nổi tiếng trên. Theo Dispatch, nhóm cũng là nghệ sĩ nhận được nhiều đề cử nhất trong mùa trao giải năm nay.

BTS lần đầu giành được giải Top Social Artist tại Billboard Music Awards vào năm 2017, và tiếp tục là chủ nhân của hạng mục giải thưởng này trong suốt 4 năm qua.

Ngoài BTS, Billboard Music Awards 2021 còn có sự xuất hiện của BlackPink và Seventeen trong danh sách đề cử. Cả hai nhóm đều góp mặt trong danh sách đề cử của giải Top Social Artist.