Justin Bieber hoãn nhiều show diễn vì bị bệnh

Nữ đạo diễn Nhật Bản đánh nhân viên đến ngã xuống sàn

Khán giả quay lưng với "Official Film Of The Olympic Games Tokyo 2020 Side A" vì đạo diễn của phim - Naomi Kawase - bị tố bắt nạt, hành hung nhân viên công ty và đoàn phim.