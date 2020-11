Justin Bieber dừng xăm lên cổ vì vợ

Nam ca sĩ cho biết anh dự định xăm chân dung con mình sau này lên lưng.

People đưa tin Justin Bieber đang dần phủ kín thân trên với các hình xăm và vợ anh - Hailey Bieber - ủng hộ điều này.

Mới đây, nam ca sĩ 26 tuổi phát hành Justin Bieber: Next Chapter. Qua video mới, anh chia sẻ về ý nghĩa phía sau những hình xăm. Bên cạnh đó, giọng ca Sorry đề cập đến họa tiết mới.

Khi xăm bông hồng lên cổ, Justin đã nghĩ: "Tôi nhớ đến những chiếc gai tượng trưng cho điểm gồ ghề trong cuộc đời tôi. Hoa tựa như biểu tượng cho sắc đẹp". Hình xăm được nam ca sĩ thực hiện vào tháng 9.

Hailey yêu cầu Justin dừng xăm hình lên cổ. Ảnh: @justinbieber.

Tuy nhiên, Justin Bieber khẳng định anh sẽ không xăm thêm bất kỳ hình ảnh nào lên cổ. "Đây là yêu cầu của Hailey", nam ca sĩ chia sẻ.

Giọng ca Yummy có nhiều dự định khác về việc xăm hình trong tương lai. Anh tâm sự: "Lưng của tôi có nhiều vị trí trống và tôi chưa có con. Bởi vậy, tôi đang nghĩ đến việc xăm hình ảnh chân dung của con cái lên lưng".

Hailey muốn chồng xăm hình chậm rãi hơn. Đồng thời, nàng mẫu cũng thực hiện một hình lên ngón tay đeo nhẫn. Người mẫu 23 tuổi xăm chữ "J" kèm hình ngôi sao để vinh danh chồng - Justin Bieber.

Nghệ sĩ xăm hình của Hailey cho biết họa tiết khác của cô là từ "beleza" mang nghĩa sắc đẹp trong tiếng Bồ Đào Nha. Nó được thực hiện trên cổ nàng mẫu. 2 tuần sau khi cặp sao tổ chức kỷ niệm một năm ngày cưới, Hailey xăm chữ "J" lên ngón tay đeo nhẫn.

Các hình vẽ nghệ thuật phủ kín tay, ngực và bụng của Justin. Tháng 9, Dr.Woo đã xăm bông hồng lên cổ nam ca sĩ. Cuối tháng 1, anh thu hút sự chú ý với hình vòng nguyệt quế vẫn còn in rõ vết mực quanh cổ.

Justin có dự định xăm chân dung con lên lưng. Ảnh: @justinbieber.

Giọng ca Sorry xăm vương miện trên ngực để thể hiện sự tôn thờ với huyền thoại Michael Jackson.

Trong khi đó, con mắt ở cánh tay là biểu tượng dành cho mẹ của giọng ca 26 tuổi. Nó mang ý nghĩa cảm ơn bà vì đã đồng hành, dõi theo anh trên mọi chặng đường.

Cụm từ "Believe" dành tặng người hâm mộ và để kỷ niệm album cùng tên ra mắt năm 2012. Phía sau lưng, chủ nhân ca khúc As long as you love me xăm hình thổ dân để tưởng nhớ ông nội.