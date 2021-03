Justin Bieber đón sinh nhật sớm cùng vợ ở Pháp

Theo NME, Justin Bieber chuẩn bị tung ra sản phẩm âm nhạc mới mang tựa đề Justice. Đây là album phòng thu thứ 6 của anh sau My World 2.0 (2010), Under the Mistletoe (2011), Believe (2012), Purpose (2015) và Changes (2020). Album bao gồm ba ca khúc từng được anh phát hành dưới dạng đĩa đơn kể từ mùa thu 2020 là Lonely, Anyone và Holy - sản phẩm hợp tác với Chance the Rapper. Ảnh: Instagram Justin Bieber.