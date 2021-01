Justin Bieber đăng lại bức ảnh bị cảnh sát còng tay

Ca sĩ 27 tuổi cho biết những sai lầm trong quá khứ là động lực giúp anh phấn đấu ở hiện tại và hướng đến tương lai.

Gần đây, Justin Bieber được người hâm mộ chú ý khi hồi tưởng việc bị cảnh sát bắt giữ từ 7 năm trước. Nam ca sĩ chia sẻ bức ảnh bị còng tay, thẳng thắn nhìn về quá khứ.

"Ngày này 7 năm trước tôi bị bắt giữ, điều đó không tự hào gì. Tôi bị tổn thương rất nhiều. Từ đó đến nay, tôi nhận ra nhiều điều trong cuộc sống", nam ca sĩ viết.

Trong bài đăng trên trang cá nhân, giọng ca Yummy cho rằng quá khứ là thứ không thể chối bỏ, chúng ta phải nhìn vào đó và cải thiện. "Hãy nhớ về quá khứ để biết rằng bạn đã đi xa đến mức nào. Đừng để sự xấu hổ làm hỏng hiện tại và cả tương lai. Tôi yêu các bạn", ca sĩ 27 tuổi nói thêm.

Hình ảnh Justin Bieber bị còng tay gây chú ý thời gian dài.

7 năm trước, Justin Bieber chỉ là chàng trai 20 tuổi. Tuy nổi tiếng nhưng cuộc sống của anh cũng đi kèm không ít tai tiếng. Năm 2014, ngoài vụ việc bị cảnh sát còng tay vì gây rối, Justin Bieber còn vướng vào bê tôi đánh nhau với hàng xóm. Người này cũng khẳng định ngôi sao ca nhạc đã khiến họ thiệt hại hàng nghìn USD vì bị ném trứng vào nhà.

Sự vụ bị bắt giữ ngày 23/1/2014 khiến Justin Bieber bị cuốn vào làn sóng tẩy chay. Theo Mirror, có đến 270.000 người ký vào bản kiến nghị yêu cầu ông Barack Obama (lúc ấy là tổng thống đương nhiệm) trục xuất nam ca sĩ về Canada vì những bê bối khó chấp nhận.

Tháng 9 cùng năm, giọng ca What Do You Mean tiếp tục bị bắt vì tội lái xe không an toàn. Những scandal sau đó cũng làm ảnh hưởng tên tuổi nam ca sĩ như không giữ vệ sinh khi biểu diễn ở hộp đêm, hành hạ động vật...

Justin Bieber muốn làm người chồng, người cha tốt.

Hiện tại, sau khi kết hôn với Hailey Baldwin, nam ca sĩ dừng phần lớn các buổi tiệc tùng và dành thời gian cho vợ. Trong bài đăng hồi tháng 9/2020, Bieber khẳng định muốn làm người chồng, cha tốt.

Tôi nhận thức được những sai lầm, bỏ qua sự ích kỷ của bản thân và quyết định thay đổi. Tôi được thúc đẩy bởi tình yêu, muốn trở thành người chồng tốt, người cha mẫu mực trong tương lai", ca sĩ sinh năm 1994 khẳng định.