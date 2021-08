Justin Bieber dẫn đầu đề cử MTV 2021

Justin Bieber dẫn đầu số lượng đề cử lễ trao giải MTV VMAs 2021. Nhóm nhạc BTS có mặt trong 5 hạng mục quan trọng.

Ngày 12/8, MTV chính thức công bố danh sách đề cử các hạng mục cho lễ trao giải MTV Video Music Awards 2021 (MTV VMAs 2021).

Dẫn đầu số lượng đề cử năm nay là Justin Bieber với 7 đề cử. Nam ca sĩ Canada có một năm đầy thành công với ca khúc Peaches thuộc album phòng thu thứ 6 Justice. Đứng ở vị trí thứ 2 là tân binh Megan Thee Stallion với 6 đề cử. Từ khi hợp tác cùng Cardi B trong ca khúc WAP, cô đã để lại ấn tượng mạnh mẽ với khán giả. Những nghệ sĩ nhận 5 đề cử là Billie Eilish, Doja Cat, Drake, Lil Nas X, Olivia Rodrigo...

Trong khi đó, những tên tuổi lớn như Taylor Swift và Ariana Grande gây bất ngờ khi chỉ nhận lần lượt 4 và 3 đề cử tại giải MTV VMAs năm nay. Dù vậy, cả hai đều được nhận đề cử quan trọng là Nghệ sĩ của năm cùng với Doja Cat, Justin Bieber, Megan Thee Stallion, Olivia Rodrigo.

Nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu BTS nhận tổng cộng 5 đề cử nhờ sự bùng nổ của 2 ca khúc Dynamite và Butter, bao gồm Song of The Year (Ca khúc của năm), Best Pop (Ca khúc nhạc Pop xuất sắc), Best Kpop (Ca khúc Kpop xuất sắc), Best Choreography (Vũ đạo xuất sắc) và Best Editing (Biên tập xuất sắc).

Nhóm nhạc BTS có mặt trong 5 hạng mục quan trọng. Ảnh: Bighit.

Ở hạng mục quan trọng nhất của MTV VMAs 2021 là Ca khúc của năm, Dynamite (BTS) sẽ phải cạnh tranh với các tác phẩm Leave The Door Open (Bruno Mars), WAP (Cardi B ft. Megan Thee Stallion), Levitating (Dua Lipa), Drivers License (Olivia Rodrigo).

Một hạng mục đáng chú ý của năm nay Best Kpop (Ca khúc Kpop xuất sắc) là cuộc đối đầu giữa những nhóm nhạc hàng đầu DUMDi DUMDi ((G)I-DLE), Ice Cream (BlackPink và Selena Gomez), Butter (BTS), Gambler (Monsta X), Ready To Love (Seventeen), Alcohol-Free (TWICE).

Chiếc cúp Moonman được thiết kế lại để kỷ niệm 40 năm lễ trao giải MTV VMAs. Ảnh: MTV.

Lễ trao giải MTV Video Music Awards diễn ra tại Barclays Center, New York vào ngày 12/9. Sau một năm tổ chức online, MTV VMAs 2021 sẽ đón tiếp khán giả tham dự. Theo Pitchfork, để đảm bảo an toàn cho nghệ sĩ và khán giả, ban tổ chức yêu cầu người tham gia phải có giấy xác nhận đã tiêm đủ 2 mũi vaccine hoặc giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, cũng như đeo khẩu trang trong suốt chương trình. Nhân kỷ niệm 40 năm ra mắt của lễ trao giải, họa sĩ Kehinde Wiley đã thiết kế một phiên bản mới cho chiếc cúp danh giá.